고창군, 320억원 투입 '김치원료 공급단지' 조성…내년 완공

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대산면 산정리 일원 5만274㎡ 규모 생산·가공·저장·유통시설 구축

절임가공·저온저장시설 등 조성…추가 저온저장고 8개소 확장 기반 확보

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군이 김치원료의 안정적인 공급과 지역 농업의 부가가치 향상을 위해 320억원 규모의 종합 유통플랫폼 조성에 속도를 내고 있다고 3일 밝혔다.

고창군 '사시사철 김치원료 공급단지'는 대산면 산정리 일원 5만274㎡ 부지에 절임가공시설, 저온저장시설, 폐수처리시설, 염수재활용시설 등을 조성하는 것으로 2024년부터 내년까지 총사업비 320억원이 투입된다.

고창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.11.03 gojongwin@newspim.com

군은 김치원료의 생산부터 가공, 저장, 유통까지 연계하는 종합 공급체계를 구축해 국내 최고 수준의 김치원료 유통 기반을 마련한다는 계획이다.

이 단지 설계에는 관련 전문가들의 의견을 반영해 시설 운영 효율성과 생산 현장의 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다.

절임배추와 세척무 생산시설은 원료 입고부터 전처리, 절임, 포장, 출하까지 작업 흐름을 고려해 공정라인을 간소화했다.

저온저장시설은 단기·장기 보관 특성을 반영하고 화물차량과 지게차의 이동 동선을 분리해 원료 품질과 작업환경을 개선하도록 설계했다.

향후 시설 확장에 대비한 부지도 확보했다. 추가 예산이 마련되면 165.2㎡ 규모의 저온저장고 8개소를 추가 설치할 수 있도록 단계별 확장계획도 반영했다.

고창군은 최종 설계를 바탕으로 건축, 전기, 통신, 소방 등 관련 공사 발주와 착공 절차를 진행하고 2027년까지 공급단지 조성을 마무리할 예정이다.

시설이 완공되면 김치원료의 안정적인 공급은 물론 지역 농가의 판로 확보와 김치산업의 부가가치 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

심덕섭 고창군수는 "사시사철 김치원료 공급단지를 농가와 김치산업 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 내실 있는 사업으로 완성하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com