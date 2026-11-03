음주운전 숨기고 운전자 바꿔치기…롯데오토케어, 보험사고 245건 적발

AI 핵심 요약beta
- 롯데오토케어는 3일 부당 보험사고 245건을 적발했다
- 적발로 회수하거나 지급을 막은 손실은 29억2000만원이다
- 음주·무면허 은폐와 운전자 바꿔치기 등이 주요 유형으로 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌탈의 차량 관리 자회사 롯데오토케어가 렌터카 사고를 악용한 부당 보험사고 245건을 적발해 약 29억원의 손실을 막았다.
롯데오토케어는 2024년 4월 렌터카 업계 최초로 특별조사팀(SIU)을 신설한 이후 올해 9월까지 부당 보험사고 245건을 적발했다고 3일 밝혔다. 이를 통해 회수하거나 부당 지급을 방지한 금액은 29억2000만원으로, 건당 평균 약 1200만원에 달한다.
적발 사례 중 190건은 자체 조사로 확인했으며 나머지 55건은 보험회사 조사팀과 공동으로 적발했다.
유형별로는 음주·무면허 운전 사실을 숨긴 사례가 27.2%로 가장 많았다. 운전자 바꿔치기와 고의 사고, 사고 공모, 대여 계약 위반 등도 확인됐다.
롯데오토케어는 경찰 수사관 출신 전문인력을 중심으로 사고 시간과 장소, 차량 파손 상태, 운전자 진술 등을 분석해 위장사고 여부를 조사하고 있다.
특히 비대면 차량 대여가 이뤄지는 카셰어링 서비스 'G카'에서는 운전면허와 본인인증 정보를 확인하고 타인 기기 로그인을 제한하는 등 부정 이용 방지 체계를 운영하고 있다.
롯데오토케어 관계자는 "위장사고는 형사처벌까지 받을 수 있는 범죄"라며 "적발과 예방에 힘써 고객이 안심하고 이용할 수 있는 렌터카 환경을 만들겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com