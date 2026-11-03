NS홈쇼핑, 성남 ESG 나눔기업 인증…매년 1억원 후원

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 3일 성남시·경기사회복지공동모금회에서 ESG 나눔기업 인증패를 받았다.
- 2016년부터 성남 복지시설 개선과 취약계층 지원을 이어왔다.
- 매년 약 1억원을 후원하며 장학금·장애인 가정을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑이 성남시와 경기사회복지공동모금회로부터 'ESG 나눔기업' 인증패를 받았다고 3일 밝혔다.
인증패 전달식은 지난달 30일 성남시에서 열렸다. 지역 복지시설 환경 개선과 취약계층 지원을 이어온 점을 인정받았다고 회사는 설명했다.
ESG 나눔기업 인증은 경기사회복지공동모금회를 통해 1000만원 이상 기부하고 기업의 사회적 책임 활동을 꾸준히 실천한 기업·법인에 수여된다.
NS홈쇼핑은 2016년부터 경기 사랑의열매와 협력해 성남 지역 소규모 복지시설의 환경 개선과 취약계층 지원을 진행해 왔다.
매년 사랑의열매를 통해 약 1억원을 정기 후원하고 있다. 후원금은 분당구 저소득가정 장학금과 장애인 공동생활가정 지원 등에 쓰인다.
NS홈쇼핑은 앞서 사랑의열매가 1억원 이상 고액 기부 기업을 대상으로 선정하는 '나눔명문기업'에도 이름을 올렸다.
이상근 NS홈쇼핑 사회공헌위원장(상무)은 "앞으로도 도움이 필요한 곳을 세심하게 살피고, 임직원과 함께 꾸준히 실천할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com