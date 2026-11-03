부산 대형유통업체 지역상품 납품 비율 목표 미달…입점 비율은 상승

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지역업체 입점 비율 11.1% 작년 대비 증가

신세계백화점·메가마트 최우수 업체 선정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 대형유통업체의 지역상품 납품 비율이 목표에 못 미쳤지만 지역업체 입점 비율은 지난해보다 상승한 것으로 나타났다.

부산시는 3일 지역 대형유통업체 대상 2026년 지역기여도 조사 결과를 발표했다. 조사는 지난해 실적을 기준으로 지역 백화점과 대형마트 등 15개 업체, 151개 점포를 대상으로 진행됐다.

신세계백화점이 부산 지역 중소기업 제품의 판로 확대를 위한 동백상회 홍보 지원과 지역 대표 축제 후원, 소외 아동 장학금 지원 등 공익사업 참여에서 높은 평가를 받아 2022년부터 올해까지 5년 연속 우수업체로 선정됐다. 신세계백화점 센텀시티 전경[사진=신세계 제공]

조사는 지역기여와 상생협력 등 2개 분야, 8개 항목으로 이뤄졌다. 지역인력 고용, 지역은행 활용, 공익사업 참여 및 상생협력과 함께 지역상품 납품, 지역업체 입점, 지역상품 상설매장, 기획전, 외부용역업체 활용 실적을 평가했다.

지역인력 고용 비율은 97.9%로 전년 98.0%와 비슷한 수준을 유지했다. 지역업체 입점 비율은 11.1%로 전년 9.0%보다 2.1%p 올랐다. 업체 주소지와 대표자 주소지가 모두 부산인 업체를 포함한 입점 비율도 9.8%로 전년보다 2.6%p 상승했다.

지역상품 납품액 비율은 32.8%로 조사돼 가이드라인인 33.5%를 0.7%p 밑돌았다. 부산지역 생산품 납품액 비율은 18.4%로 전년 21.1%보다 2.7%p 하락했다.

지역상품을 납품한 업체 비율은 14.8%로 전년 13.1%보다 1.7%p 상승했다. 지역생산품을 납품한 업체 비율도 5.7%로 전년보다 0.9%p 높아졌다.

지역상품 상설매장 운영 면적은 3만3567㎡로 전년 1만1180㎡보다 늘었다. 반면 지역상품 기획전은 132회로 전년 235회보다 감소했다. 외부용역업체의 지역업체 활용 비율은 24.6%로 전년 24.7%와 비슷했다.

종합평가에서는 신세계백화점과 메가마트가 최우수 업체로 선정됐다. 신세계백화점은 부산 중소기업 제품 판로 지원과 지역 축제 후원, 소외 아동 장학금 지원 등 공익사업 참여 부문에서 높은 평가를 받았다. 2022년부터 5년 연속 우수업체로 뽑혔다.

메가마트는 지역상품 상설매장 운영과 동래시장 연계 전통시장 행사 지원 실적을 인정받아 3년 연속 우수업체로 선정됐다.

부산시는 조사 결과를 바탕으로 우수업체를 포상하고 대형유통업체와 지역 중소상공인 간 협력을 확대할 계획이다.

ndh4000@newspim.com