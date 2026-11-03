부산시, 해양·조선 분야 여성일자리 포럼…여성고용 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 3일 해양·조선 분야 여성고용 확대 포럼을 개최했다
- 포럼에서 여성 진입 확대와 성평등 노동환경 정책을 논의했다
- 6개 여성인력개발센터는 지속가능한 일자리 공동선언을 발표했다
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6개 여성인력개발센터장 공동선언문 낭독
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양·조선 분야의 여성 고용 확대와 성평등한 노동환경 조성에 나선다.
부산시는 3일 부산국제금융센터(BIFC) 한국남부발전 대강당에서 '해양산업의 여성고용과 성평등일자리'를 주제로 열리는 '부산여성일자리포럼'을 개최한다고 밝혔다.
부산지역 6개 여성인력개발센터, 한국남부발전, 부산경실련과 함께 한 이번 포럼에서는 부산의 주력산업인 해양 분야 여성 고용 현황을 살펴보고 여성의 진입 확대와 성평등한 노동환경 조성을 위한 정책 과제를 논의한다.
권기철 우리지역사회연구소 이사장이 좌장을 맡는다. 박선영 한국여성노동자회 정책연구위원은 '여성·성평등 노동정책의 이해'를 주제로 성평등 노동정책의 현황과 과제를 발표한다.
최청락 부산연구원 책임연구위원은 '부산 지역 해양산업 여성고용 활성화 방안'을 발제한다. 부산 해양산업의 여성 고용 실태와 여성 일자리 확대를 위한 과제를 제시할 예정이다.
지정토론에는 신민주 국립부경대 교수, 조소현 국립한국해양대 교수 겸 한국여성해사인협회 회장, 도한영 부산경실련 사무처장이 참여한다. 성별 임금 격차와 해양산업의 여성 고용환경 개선, 지역사회 협력 방안을 놓고 의견을 나눈다.
포럼에 앞서 오후 2시부터는 '함께 만드는 지속가능한 일자리 선포식'이 진행된다. 부산지역 6개 여성인력개발센터장이 공동선언문을 낭독하고 일·생활 균형과 경력 연속성 지원, 기업과 근로자의 동반성장을 위한 실천 방향을 밝힌다.
공동선언문에는 육아휴직 등에 따른 인력 공백 대응, 일·생활 균형 문화 확산, 지역사회 협력 등의 내용이 담긴다. 해양·조선 등 지역 주력산업에서 여성 고용 기회를 넓히기 위한 협력도 강조한다.
이번 행사는 '2026 부산여성 WE 페스타'의 일환으로 열린다. 채용상담에는 국민연금공단, 근로복지공단, 게임물관리위원회, 한국자산관리공사, 부산시설공단, 한국남부발전 등 6개 기관이 참여해 2027년 채용 요건을 안내한다.
행사는 부산시와 부산지역 여성인력개발센터, 부산경실련이 공동 주최하고 동래여성인력개발센터가 주관한다. 한국남부발전이 후원한다.
ndh4000@newspim.com