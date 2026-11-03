'KLPGA 시즌 2승' 이예원, 세계랭킹 10계단 뛰어 46위

AI 핵심 요약beta
- 이예원이 1일 에쓰오일 챔피언십에서 시즌 2승을 했다
- 이예원은 세계랭킹에서 10계단 오른 46위에 올랐다
- 문정민과 유현조도 우승 경쟁으로 순위를 끌어올렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이예원(KB금융그룹)이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 두 번째 우승을 발판 삼아 세계랭킹을 크게 끌어올렸다. 이예원은 3일 발표된 여자골프 세계랭킹에서 평균 2.23점을 얻어 46위에 올랐다. 지난주 56위에서 10계단 수직 상승하며 '세계 톱50'에 다시 이름을 올렸다.
이예원은 1일 제주 엘리시안 제주 컨트리클럽에서 끝난 KLPGA 투어 에쓰오일 챔피언십에서 최종합계 12언더파 276타로 정상에 섰다. 올 시즌 4월 덕신EPC 챔피언십에 이은 시즌 2승이자 KLPGA 투어 통산 11승째다.
이번 우승으로 이예원은 세계랭킹 반등에 성공했다. 지난해 상반기 개인 최고인 25위까지 찍었던 이예원은 이후 하락세를 타며 50위 밖으로 밀려났다. 올 시즌 중반에도 50~60위권을 오르내렸으나 가을에 승수를 추가하며 반등 발판을 마련했다.
에쓰오일 챔피언십에서 3타 차 2위(9언더파)를 기록한 문정민은 28계단 뛴 119위, 공동 3위(6언더파) 유현조는 4계단 상승한 38위에 자리했다. KLPGA 투어 소속 선수 중에서는 김민솔이 13위로 가장 높은 순위를 유지했다.
넬리 코르다(미국)가 1위를 굳건히 지킨 가운데 한국 선수로는 유해란(3위), 김효주(6위), 김세영(9위)이 톱10 자리를 지켰다.
psoq1337@newspim.com