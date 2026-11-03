프리드라이프 품은 웅진, 몸집 키웠지만 6천억대 차입 부담 여전

프리드라이프 인수 후 웅진 재무 부담 가중

3배 뛴 이자 비용에 차입금 상환 능력 '물음표'

상조 선수금 의존도 심각…배당 제한 탓 한계

웅진 "원금 상환·본업 효율화로 수익성 개선"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 프리드라이프 인수 이후 웅진의 외형은 크게 확대됐지만, 재무건전성 개선은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 전체 실적에서 상조업이 차지하는 비중이 지나치게 높은 데다, 공정거래위원회의 배당금 제한 규제까지 더해지면서 배당을 통한 차입금 상환과 재무 부담 완화에도 제약이 생겼기 때문이다.

당장 원리금 상환에 어려움을 겪을 정도는 아니지만, 상조업에 대한 높은 의존도가 지속되고 배당을 활용한 재무 개선마저 제한될 경우 중장기적인 재무 부담은 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다. 결국 웅진이 안정적인 재무구조를 구축하기 위해서는 교육·출판 등 비상조 사업 부문의 수익성을 회복해 사업 포트폴리오의 균형을 맞추는 것이 시급하다는 지적이다.

◆ 3배 뛴 이자 비용·담보에 묶인 자산…웅진, 차입금 상환 능력 '물음표'

3일 업계에 따르면 웅진이 프리드라이프 인수 이후 외형을 키우는 데 성공했으나, 본질적인 차입금 상환 능력과 재무 구조를 향한 시장의 시선에는 물음표가 찍히고 있다. 특히 전체 인수금융 가운데 6할을 차지하는 장기차입금 금리가 변동 금리여서, 금리 상승기 국면에서 이자 비용 증가와 상환 부담이 가중될 것이라는 분석이다.

올해 상반기 기준 웅진의 이자비용은 329억원으로 전년 동기(91억원) 대비 3배 가까이 불어났으며, 영업이익으로 이자 비용을 감당하는 능력(영업이익/이자비용) 역시 약 2배 수준에 머물며 재무 체력이 눈에 띄게 취약해진 모습이다.

특히 전체 인수금융 중 5773억원에 달하는 장기차입금 금리가 연 5.8%에서 최고 10.0%에 이르는 고금리 구조라는 점이 치명적인 부담으로 꼽힌다. 여기에 회사가 순차입금 대 상각전영업이익(EBITDA) 등 핵심 재무약정을 향후 12개월간 모두 충족할 것으로 보고 있으면서도 구체적인 수치 공개는 꺼리고 있어, 시장 내 잠재적 불안감을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

채권단과의 얽힌 담보 및 약정 구조도 무겁다. 현재 우리은행 등을 상대로 프리드라이프와 더블유제이라이프 주식(장부가 1조1998억원)이 담보로 잡혀 있는 데다 2050억원 규모의 자금보충약정까지 걸려 있는 상태다.

비상조 부문의 뚜렷한 실적 개선이 뒷받침되지 않는다면, 고금리 차입금 상환 압박과 맞물려 웅진의 재무 리스크가 언제든 수면 위로 부상할 수 있다는 지적이다. 한 금융투자(IB)업계 관계자는 "차입 총액 자체는 줄었을지 몰라도 이자 비용이 1년 새 3배 가까이 급증한 점이 뼈아프다"며 "영업이익으로 이자 비용을 가까스로 감당하는 상황에서 회사가 EBITDA 대비 순차입금 등 핵심 재무약정의 구체적 수치를 공개하지 않는 점도 시장의 불확실성을 키우고 있다"고 설명했다.

◆ 웅진, 영업이익 9할 이상 상조 의존…비상조 수익성 회복이 관건

올해 상반기 기준 상조 부문의 영업이익은 792억원으로 연결 전체 영업이익(853억원)의 대부분을 웅진프리드라이프가 떠받쳤다. 반면 그룹의 모태인 출판·유통 부문 영업이익은 전년(-71억원) 대비 흑자 전환했으나 4억원에 그쳤고, 핵심 계열사인 웅진씽크빅마저 6억원의 영업손실을 기록하는 등 비상조 사업 부문 전반이 뚜렷한 실적 부진에 갇혀 있다.

더구나 영업수익 내에 포함된 이자수익(412억원), 배당수익(222억원), 기타수익(439억원) 등 이른바 '투자 및 운용수익' 합계는 1073억원으로, 전체 영업이익(853억원)을 훨씬 웃돈다. 이는 웅진의 영업이익이 본래의 서비스 창출력이 아닌, 고객들이 맡긴 상조 선수금을 굴려 얻은 운용수익에 과도하게 기대고 있다는 점을 시사한다.

이처럼 상조업 의존도가 높은 상황이지만 이를 통한 차입금 상환 및 재무 구조 개선에는 명확한 한계가 있다. 공정거래위원회가 프리드라이프 인수 과정에서 과도한 자산 유출을 막기 위해 웅진 측에 배당금 제한 조치(당기순이익 100% 이내 약정)를 건 걸림돌 때문이다.

상조 자회사로부터 쥐어짜 낼 수 있는 배당 재원이 한정되어 있는 만큼, 상조 계열사의 현금에만 의존해 고금리 차입금을 갚아나가는 시나리오는 성립하기 어렵다. 결국 웅진이 고금리 차입금 상환 능력을 제대로 갖추고 장기적인 재무건전성을 확보하기 위한 유일한 해법은 '비상조 부문의 본업 수익성 회복'에 달렸다는 분석이 지배적이다.

한 업계 관계자는 "웅진이 프리드라이프를 인수할 당시 일관되게 내세웠던 명분은 기존 사업과의 시너지 창출이었다"며 "그룹의 핵심인 교육 사업 인프라와 콘텐츠 영업 경쟁력을 상조와 연계하겠다고 대외적으로 약속했던 만큼, 이제는 시장과 주주들이 납득할 만한 가시적인 성과를 입증해야 할 때"라고 짚었다.

그러면서 "인수 당시 설정한 장기차입금의 금리 및 조건 재산정이 5년 차에 예정되어 있는 만큼, 향후 2~3년 안에 뚜렷한 연계 수익 모델을 보여주지 못한다면 과거의 시너지 약속은 공염불에 그치게 될 것"이라며 "재무 부담이 본격화되기 전에 비상조 부문과의 결합을 통한 실질적 성과를 입증하는 것이 시급하다"고 강조했다.

이에 대해 웅진 관계자는 "인수금융 원금을 순차적으로 상환함에 따라 이자 비용 역시 점진적으로 감소해 향후 재무 부담이 한층 완화될 것으로 예상한다"며 "앞으로도 본업의 사업 역량 강화와 경영 효율화를 통해 수익성을 꾸준히 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com