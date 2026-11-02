성남시, 6~7일 시청 광장서 '힙스토어 페스타' 개최

AI 핵심 요약beta
- 성남시상권활성화재단이 6일부터 7일까지 시청 광장에서 페스타를 개최한다
- 힙스토어 선정 점포 등 42개 점포가 참여해 브랜드 홍보와 이벤트를 진행한다
- 성남시는 시민 투표 기반 상권 활성화 프로그램으로 21개 점포를 선정했다
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시상권활성화재단이 오는 6일부터 7일까지 성남시청 광장에서 '2026 힙스토어 페스타(Hypstore Festa)'를 개최한다고 2일 밝혔다.
성남시는 지난 2024년부터 지역 점포를 대상으로 시민 투표를 통해 브랜드 정체성과 경쟁력 향상을 지원하는 성남시의 상권 활성화 프로그램 '힙스토어(Hypstore)'를 운영하고 있다. 현재까지 326개 점포가 참여해 21개 점포가 선정된 바 있다.
이번 페스타에 지난 3년간 '힙스토어 오디션'에 참여한 점포 중 힙스토어 선정 점포 등 42개 점포가 참여해 브랜드 홍보와 이벤트를 통해 시민들에게 다가갈 예정이다.
성남상권활성화재단 관계자는 "성남의 개성 있는 가게들을 시민들에게 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "많은 시민이 지역 상권의 새로운 매력을 발견하길 기대한다"고 말했다.
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