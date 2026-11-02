경기도, 산림청 '2027 녹색자금 공모' 3곳 선정...국비 6억여 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 2일 녹색자금 공모에 3개 사업이 선정됐다
- 안산·화성 나눔숲과 이천 무장애나눔길을 조성한다
- 국비 6억여원을 확보해 2027년 사업을 완료한다
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취약계층·보행약자 산림복지 확대
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 산림청 산하 한국산림복지진흥원이 주관한 '2027년도 녹색자금 지원사업' 공모에 3개 사업이 최종 선정되어 국비 6억여 원을 확보했다고 2일 밝혔다.
도에 따르면 이번 공모에서 선정된 대상지는 ▲안산시·화성시 산림복지 나눔숲 조성 ▲이천시 무장애나눔길 조성 등 총 3곳이다.
'산림복지 나눔숲'은 사회·복지시설의 유휴부지나 옥상 공간을 활용해 녹지 및 휴식 공간을 조성함으로써 시설 거주자와 이용자들이 일상에서 쉽게 자연을 접할 수 있도록 돕는 사업이다.
이천시에 들어서는 '무장애나눔길'은 장애인, 노약자, 임산부 등 보행약자도 안전하고 편안하게 산림을 이용할 수 있도록 경사도를 8% 이하로 낮추고 목재 데크 보행로를 설치하는 사업이다. 휠체어나 유모차 이용자도 제약 없이 숲길을 탐방할 수 있도록 설계된다.
경기도는 현장 자문 및 시·군과의 사전 협의를 통해 밀도 있는 사업계획을 수립해 왔으며 확보한 국비와 지방비를 투입해 오는 2027년 초 설계 및 행정절차를 거쳐 연내 공사를 마무리할 계획이다.
이태선 경기도 정원산업과장은 "녹색 인프라는 도민들의 보편적 권리이다"며 "일상에서 자연을 누릴 수 있도록 녹색 경기 조성에 최선을 다 하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com