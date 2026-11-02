안성 '아이사랑놀이터'·평택 '노루놀이터' 행안부 우수 놀이시설 선정

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 2일 추천한 안성·평택 놀이시설 2곳이 우수시설로 선정됐다
- 전국 8만5000여 개 중 전문가 심사로 최종 9곳이 뽑혔다
- 두 시설은 안전성과 자연친화적 공간으로 평가받아 3년간 인증된다
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경기도 추천 4곳 중 2곳 최종 낙점
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 추천한 안성시 '아이사랑놀이터'와 평택시 '석정근린공원 노루놀이터'가 행정안전부 주관 '2026년 우수 어린이 놀이시설'에 최종 선정됐다.
2일 도에 따르면 '우수 어린이 놀이시설'은 행정안전부가 어린이의 안전한 놀이환경 조성을 장려하고 모범사례를 확산하기 위해 지난 2012년부터 매년 선정하고 있다.
올해는 전국 8만5000여 개 시설 중 시·도 및 교육청 추천을 받은 후보를 대상으로 전문가 심사를 거쳐 최종 9개소가 선정됐으며 경기도는 추천한 4곳 중 2곳이 지정되는 성과를 거뒀다.
안성시 '아이사랑놀이터'는 철저한 안전관리 실태와 공간 설계 측면의 안심디자인 요소에서 높은 평가를 받았다. 어린이들이 안전하고 창의적으로 즐길 수 있는 놀이환경을 구현했다는 점에서 우수성을 인정받았다.
평택시 '석정근린공원 노루놀이터'는 자연친화적 요소와 아동 발달 특성을 접목한 개방형 놀이공간이다. 보호자를 위한 휴식공간 배치와 함께 다양한 세대가 어우러질 수 있도록 공간의 다양성과 안전성을 균형 있게 구축했다는 점에서 호평을 얻었다.
선정된 두 시설은 행정안전부 인증서와 인증판을 수여받으며 향후 3년간 '우수 어린이 놀이시설' 자격이 유지된다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "어린이들이 안심하고 이용할 수 있는 놀이환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com