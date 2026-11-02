외국인 철도·버스·택시 이용 편의 높인다…문체부·국토부 협력

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 국토부는 2일 관광객 교통 편의 협력을 강화했다
- 지방공항 국제선 확대와 철도·버스·택시 개선을 추진했다
- 결제·지도 서비스 정비로 외국인의 지역 방문을 지원한다
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지방공항 활성화·결제환경 개선 논의
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 외국인 관광객의 입국부터 지역 이동까지 교통 이용 편의를 높이기 위한 부처간 협력을 강화한다. 지방공항의 국제선 확대와 철도·버스·택시 서비스 개선, 결제환경 정비 등을 통해 방한 관광객의 지역 방문을 뒷받침한다.
2일 문화체육관광부와 국토교통부는 정부세종청사에서 '제3회 관광-교통 정책협의회'를 개최했다고 밝혔다.
협의회는 부처 간 장벽을 없애고 현장 밀착형 정책 지원을 강화하기 위해 올해 5월 출범한 양 부처 실장급 공동주재 문제해결형 협의체다. 관광·교통 정책 수립과 집행을 담당하는 핵심 관계자 8명 내외가 참여해 방한 관광객의 입국과 이동 과정에서 발생하는 걸림돌을 신속하게 해소하는 것을 목표로 한다.
이번 회의에서는 그간 협업 과제의 성과와 현안을 점검하고 방한 관광객의 이동 편의를 높이기 위한 전략과제를 제안·발굴·논의했다.
주요 과제는 ▲지방공항 활성화 ▲오픈루프 결제시스템 활성화 ▲외국인 관광객의 철도·버스 이용 편의 증진 ▲택시 서비스 개선 ▲지도 서비스 개선 ▲체류 관광 브랜드 구축사업 추진 등이다.
양 부처는 올해 대구(4월)와 김해(5월), 양양(9월)에서 개최한 '지방공항 연계 지역관광 활성화 협력 포럼'을 통해 발굴한 과제를 지속적으로 사후관리할 예정이다.
오는 12월에는 국회에서 종합 토론회를 열어 국민과 전문가의 의견을 수렴하고 2027년도 공동사업 계획에 적극 반영할 방침이다.
박재순 국토부 교통물류실장은 "외래객이 지방공항으로 더 많이 들어올 수 있도록 국제공항 슬롯 확대와 인바운드 항공편 우선 배정 등 국제선을 늘려 하늘길을 넓히고, 공항부터 지역까지 편리하게 이동할 수 있도록 철도·버스·택시 서비스와 결제 환경을 개선하겠다"며 "문체부와의 긴밀한 협력을 통해 지방공항이 외래객의 새로운 관문이 되도록 하겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com