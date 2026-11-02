프로다코퍼레이션, 대한민국 SNS대상 최우수상 2회 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 프로다코퍼레이션은 26일 대전관광공사 SNS로 최우수상을 받았다
- 대전관광공사 공식 SNS는 지난해에 이어 2년 연속 수상했다
- 꿈돌이·시민 참여로 5개 채널에서 대전 관광을 홍보했다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디지털 마케팅 에이전시 프로다코퍼레이션이 운영하는 대전관광공사 공식 SNS가 '제16회 2026 대한민국 SNS대상'에서 공공기업·공사 부문 최우수상을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.
프로다코퍼레이션은 이번 수상이 공공기관 SNS가 정보 전달을 넘어 시민과 관광객이 머무는 채널이 될 수 있다는 점을 인정받은 결과라고 설명했다.
대한민국 SNS대상 시상식은 지난달 26일 서울 한국프레스센터 국제회의장에서 열렸다. 이 시상식은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하며, 정량 평가와 전문가 심사, 사용자 투표를 통해 수상 기관을 선정한다.
프로다코퍼레이션은 올해 3월 '2026년 대전관광공사 SNS 운영 용역' 수행기관으로 선정된 후 대전관광공사의 블로그, 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 스레드 등 5개 채널을 운영해 왔다.
운영사 측은 올해 SNS 운영에서 세 가지 방향을 설정했다고 밝혔다. 첫째는 대전 대표 캐릭터 '꿈돌이'를 활용한 놀이형 콘텐츠로 소통하는 방식이다. 둘째는 시민 기자단 '꿈씨기자단'과 '디깅대전 사진공모전'을 통해 시민이 찾은 대전의 모습을 채널에 담는 것이다. 셋째는 외국인 관광객에게는 영어 여행 코스로, 시민에게는 동네 산책 코스로 대전을 소개하는 차별화된 접근이다.
대전관광공사 채널은 지난 7월 '소셜아이어워드 2026'에서도 공공부문 통합대상을 받은 바 있다. 프로다코퍼레이션은 해당 시상식에서 대전관광공사를 포함해 총 4개 부문을 수상했다.
프로다코퍼레이션 한대열 대표는 공공기관 채널일수록 정확한 정보와 함께 친근한 말투가 필요하다고 판단했다며, 앞으로도 관광 정보가 실제 방문으로 이어지도록 콘텐츠와 소통을 정교하게 설계하겠다고 말했다.
whitss@newspim.com