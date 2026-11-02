메디솝, 대학가서 '피부 리페어 센터' 팝업 진행

AI 핵심 요약beta
- 메디솝은 27일부터 29일까지 대학가 팝업 트레일러를 운영했다
- 동국대·숙명여대·경희대를 찾아 피부 리페어 체험을 제공했다
- B5크림 준비 물량 2500개가 소진돼 마지막 날 조기 종료했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 더마 코스메틱 브랜드 메디솝(MEDISORB)이 코스모폴리탄과 함께 진행한 대학가 팝업 트레일러 행사를 마쳤다고 밝혔다.
이번 '메디솝X코스모폴리탄 팝업 트레일러'는 지난 10월 27일부터 29일까지 3일간 동국대학교, 숙명여자대학교, 경희대학교를 차례로 방문하며 진행됐다.
행사는 중간고사 기간 학업에 지친 대학생들을 대상으로 '피부 리페어 센터' 콘셉트로 기획됐다. 캠퍼스를 직접 방문하는 트레일러 형태의 팝업 공간을 통해 브랜드와 제품을 이용할 수 있도록 구성했다.
메디솝은 이번 행사에서 주요 제품인 B5크림을 소개했다. B5크림은 건조하고 민감해진 피부 관리를 위한 보습 및 컨디셔닝 제품으로, 일상 속 외부 환경으로 피부 컨디션이 저하된 소비자를 위한 데일리 스킨케어 제품이라고 회사 측은 설명했다.
현장에서는 B5크림 제품 소개와 함께 다양한 제품을 직접 이용할 수 있는 기회가 제공됐다. 학생들은 시험으로 지친 피부 회복에 도움이 되는 스킨케어 제품과 팝업 이벤트에 관심을 보였다.
행사 기간 동안 대학생들의 관심으로 준비된 B5크림 물량 2,500개가 모두 소진됐다. 마지막 날에는 행사가 조기 종료됐다.
이번 팝업 트레일러는 대학생들이 일상 속에서 브랜드를 직접 이용하고 제품 사용 기회를 가질 수 있도록 기획됐다. 대학 캠퍼스를 직접 방문하는 방식으로 소비자와의 접점을 넓히며 메디솝의 브랜드 이미지를 전달했다.
메디솝 관계자는 "중간고사 기간 대학생들에게 즐거운 이용과 함께 피부를 돌볼 시간을 선물하고자 캠페인을 기획했다"며 "현장에서 많은 학생들이 메디솝과 B5크림에 관심을 보여주신 만큼 앞으로도 소비자의 일상 가까이에서 소통할 수 있는 다양한 오프라인 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
메디솝은 원바이오젠의 더마 코스메틱 브랜드로, 소비자 접점을 확장하기 위한 온·오프라인 마케팅 활동을 전개하고 있다.
whitss@newspim.com