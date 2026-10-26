송형곤 전남광주시의장 "행정 통합 넘어 상권도 하나로"

상인의 날 행사서 상권 확대 강조…제도 정비·판로 개척 지원 약속

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 송형곤 의장이 전남과 광주의 행정 통합을 계기로 지역 상권의 경계를 허물고 상인들의 경쟁력을 높이는 데 힘을 보태겠다고 밝혔다.

송 의장은 26일 여수 엑스포 박람회장에서 열린 '제5회 전남광주특별시 상인의 날 행사'에 참석해 이같이 말했다.

송형곤 의장 제5회_전남광주특별시 상인의 날 행사 참석. [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

이날 행사에는 민형배 통합특별시장과 특별시의회 의원을 비롯해 광주·전남 상인연합회 회원 등 1200여 명이 참석했다. 행사는 식전공연과 감사패 수여, 유공자 표창, 비전선포식, 명랑운동회 등으로 진행됐다.

송 의장은 축사에서 "상인 여러분은 길을 보는 사람들이며 유통의 맥을 짚고 돈의 물꼬를 트고 시대의 판을 읽는다"며 "40년 만에 전남과 광주가 다시 하나가 됐고 여러분의 안목이 빛을 발할 통합의 새길이 열렸다"고 말했다.

이어 "행정이 경계를 허물었다면 이제 여러분은 상권의 지평을 넓혀 주셔야 한다"며 "각자의 단골이 서로의 손님이 되고 한 곳의 명성이 이웃 상권의 활기로 이어져야 통합의 효과가 일상에서 실현될 수 있다"고 강조했다.

송 의장은 초대 통합특별시의회도 상권 확대에 적극적으로 나서겠다고 약속했다. 그는 "상인들이 오랜 시간 쌓아온 안목과 경험이 더 넓은 시장에서 제값을 받도록 낡은 제도를 정비하고 새로운 판로를 여는 데 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

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