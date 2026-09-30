"김천까지 안 가도 된다"…롯데백화점, 잠실점서 '김밥축제' 팝업

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 30일 잠실점서 김천김밥축제 팝업을 연다고 밝혔다.
- 팝업은 꼬달이존 등 5개 테마로 김밥·디저트·분식존을 꾸몄다.
- 김천김밥축제는 10월 23~25일 직지문화공원서 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 오는 2~8일 서울 송파구 소재 잠실점 지하 1층에서 '2026 김천김밥축제' 팝업스토어를 연다고 30일 밝혔다.
본 축제를 앞두고 서울 고객들에게 미리 소개하는 행사다. 김천시와의 업무협약에 따라 추진됐다.
팝업스토어는 5개 테마 존으로 구성된다. 김천시 캐릭터 '꼬달이' 포토존, 축제 왕복 버스 티켓과 굿즈를 소개하는 트래블존, 전국 유명 김밥점 제품을 판매하는 김밥 판매존, 김밥 모양 디저트를 선보이는 베이커리존, 분식 메뉴를 제공하는 분식존이 마련된다.
김밥 판매존에서는 김천 '마루노바리본레시피'의 계란듬뿍키토(7900원), 진주 '진주땡초김밥'의 땡초김밥(6000원), 부산 '한끼에 마음을 담다'의 12겹 에그롤 전복·한돈쌈 파채김밥(각 9900원), 광주 '울릉도 부지갱이 나물 김밥'의 울릉도 부지갱이 나물김밥(1만원) 등을 판매한다.
여행 상품도 준비했다. 서울과 김천을 오가는 버스 티켓, 관련 굿즈, 웰컴푸드를 포함한 '김밥대장과 함께하는 김밥천국 패키지 여행' 상품을 6만9000~7만9000원에 판매한다. 240여 명을 대상으로 한정 판매한다.
김천김밥축제는 2024년 처음 개최돼 10만여 명이 방문했고, 지난해에는 15만여 명이 방문했다. 올해는 축제 기간을 2일에서 3일로 확대해 10월 23~25일 김천 직지문화공원에서 개최된다.
nrd@newspim.com