미스터블루, '무협 4대천왕' 10월 신작 공개

AI 핵심 요약beta
- 미스터블루가 30일 무협 4대천왕 IP 신작을 내달부터 순차 공개한다고 밝혔다.
- 내달 1일 화산검종, 5일 천년마황 등 4편을 선보인다.
- 회사는 독점 IP로 매월 6개 이상 신작을 공급해왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매월 신규 콘텐츠 약 300권 분량 공급
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 웹툰·웹소설 플랫폼 기업 미스터블루가 독점 지식재산권(IP)인 '무협 4대천왕'을 활용한 10월 신작을 순차적으로 선보인다.
30일 미스터블루에 따르면 내달 1일 황성 작가의 '화산검종'을 시작으로 5일 야설록 작가의 '천년마황', 8일 사마달 작가의 '광룡', 12일 하승남 작가의 '우가장 주방보조' 등을 공개한다.
미스터블루는 황성, 야설록, 사마달, 하승남 등 이른바 '무협 4대천왕' 작가의 IP를 독점 보유하고 있다. 회사는 해당 IP를 활용해 매월 6개 이상의 신규 타이틀을 공급하고 있다.
자체 제작 스튜디오와 데이터베이스 시스템을 기반으로 매월 약 300권 분량의 신규 콘텐츠도 선보이고 있다. 회사는 정기적인 신작 공급을 통해 기존 독자층을 유지하는 한편 신규 독자 유입을 확대한다는 계획이다.
미스터블루는 향후 독점 IP를 활용한 신작 공급과 함께 관련 사업으로 IP 활용 범위를 확대할 방침이다.
미스터블루 관계자는 "무협 4대천왕의 작품들은 국내 만화 시장에서 높은 가치를 지닌 자산"이라며 "지난 20년간 축적된 콘텐츠 공급 노하우를 바탕으로 다음달 신작을 포함해 앞으로도 무협 IP의 가치를 지속해서 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com