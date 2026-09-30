엔비디아, 11월 서울서 'AI 데이'…피지컬·에이전틱 AI 총출동

삼성·SK·LG·네이버 등 국내외 20개 파트너 참여
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔비디아가 오는 11월 9~10일 서울 코엑스에서 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'을 개최한다고 30일 밝혔다.
엔비디아 AI 데이 서울은 개발자와 스타트업, 기업, 연구자 등이 최신 AI 기술과 산업 적용 사례를 공유하는 국내 대표 행사로, 올해 약 2000명이 참석할 전망이다.
첫날인 9일에는 피지컬 AI와 에이전틱 AI, AI 인프라를 주제로 3개 트랙에서 총 15개 세션이 진행된다. 실제 환경을 이해하고 상호작용하는 피지컬 AI와 스스로 추론·계획·행동하는 AI 에이전트, 이를 대규모로 구현하기 위한 컴퓨팅 인프라 등을 다룬다.
10일에는 엔비디아 딥 러닝 인스티튜트(DLI)의 유료 실습형 워크숍이 열린다. 에이전틱 AI와 피지컬 AI를 주제로 총 3개 종일 과정이 마련된다.
행사에는 삼성전자와 SK하이닉스, SK텔레콤, LG전자, 네이버클라우드, 쿠팡 인텔리전트 클라우드 등 국내외 20개 파트너가 참여한다.
syu@newspim.com