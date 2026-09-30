폴라리스오피스, '페이블 스튜디오' 기업용 AI 개발 플랫폼 사업 추진

자연어로 업무 서비스 구현…AI 코딩 에이전트 'PAX' 적용

서버·DB·배포 환경 자동화…비개발자도 업무 서비스 제작

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스오피스가 자체 개발한 인공지능(AI) 플랫폼을 사내 업무에 적용한 경험을 바탕으로 기업용 AI 개발 플랫폼 사업에 나선다.

30일 폴라리스오피스는 바이브코딩 플랫폼 '페이블 스튜디오(pable studio)'를 사내에 출시하고, 현업 활용 경험을 기반으로 기업용 AI 전환(AX) 사업을 추진한다고 밝혔다. 향후 폴라리스클라우드, 폴라리스AI핸디 등 계열사와 협력해 기업 고객을 대상으로 사업을 확대할 계획이다.

페이블 스튜디오는 사용자가 필요한 기능을 자연어로 설명하면 AI 코딩 에이전트 'PAX'가 서비스 구현을 지원하는 플랫폼이다. 서버와 데이터베이스(DB), 배포 환경 구성 등 개발 작업을 자동화하고 웹 호스팅에 필요한 인프라를 제공한다. 개발 경험이 없는 실무자도 업무에 필요한 서비스를 직접 제작할 수 있도록 설계됐다.

폴라리스오피스x폴라리스AI핸디. [사진=폴라리스오피스]

기업 내 운영을 위한 관리 기능도 갖췄다. 플랫폼에 포함된 AI 코딩 에이전트를 중앙에서 관리할 수 있으며 비용 한도 설정과 프롬프트 이용 통제를 지원한다. 개발자는 플러그인을 활용해 로컬 AI 도구를 페이블 프로젝트와 연결할 수 있다.

폴라리스오피스는 페이블 스튜디오를 실제 사내 업무에도 적용하고 있다. 페이블 스튜디오로 제작한 'numit'은 팀별 비용 정보를 취합하는 서비스다. 매달 이메일을 통해 각 팀의 비용 정보 업데이트 내용을 확인하던 업무를 서비스로 전환해 반복적인 정보 수집 과정을 줄였다.

사내 'AX 메이커스' 제도와 연계한 활용도 확대하고 있다. 임직원이 직접 업무 개선 과제를 발굴하고 필요한 서비스를 개발·적용하도록 지원하는 방식이다. 회사는 실제 사용 과정에서 확인한 활용성과 업무 효율 개선 효과를 플랫폼 고도화에 반영할 예정이다.

기업용 사업 확대를 위해 계열사와의 협력도 추진한다. 폴라리스클라우드의 클라우드 구축·운영 역량과 폴라리스AI핸디의 그룹웨어 사업 경험 및 기업·공공 고객 기반을 페이블 스튜디오와 연계할 계획이다.

페이블 스튜디오의 서비스 제작 기능에 계열사의 도입·운영 지원 및 영업 기반을 결합해 기업별 업무 환경에 맞는 AX 수요에 대응한다는 구상이다. 향후 폐쇄망 환경에서도 사용할 수 있는 구축형(온프레미스) 서비스도 준비하고 있다.

폴라리스오피스 관계자는 "페이블 스튜디오는 업무를 가장 잘 아는 현업 실무자가 AI 개발 동료와 함께 필요한 서비스를 직접 만드는 환경을 제공한다"며 "사내에서 축적한 활용 경험에 폴라리스클라우드·폴라리스AI핸디의 사업 역량을 결합해 기업 고객의 AX 도입과 활용을 지원하고, 기업용 AI 개발 플랫폼을 그룹의 새로운 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.

폴라리스오피스는 향후 사내 실증 과정에서 확보한 활용 사례와 피드백을 플랫폼에 반영하고 계열사 간 기술 협력을 통해 기업 고객이 자체 IT 환경에 맞춰 바이브코딩 기능을 도입할 수 있도록 사업을 확대할 방침이다.

nylee54@newspim.com