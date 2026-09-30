롯데면세점, 명동본점 SK-II 매장 넓힌다...전략적 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데면세점이 30일 SK-II와 전략적 업무협약을 체결했다.
- 명동본점 매장 확대와 인천공항점 기프팅 서비스를 추진했다.
- 양사는 고객 서비스·공동 마케팅 협력을 강화하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데면세점이 글로벌 스킨케어 브랜드 SK-II와 전략적 업무협약을 체결했다.
지난 28일 프랑스 칸에서 열린 세계 최대 규모 면세 박람회 '2026 TFWA 월드'에서 진행된 협약식에는 김동하 롯데면세점 대표이사와 이수경 P&G 글로벌 스킨케어 프레지던트 등이 참석했다.
협약에 따라 롯데면세점은 명동본점 내 SK-II 매장을 확대하고 전문 피부 컨설팅을 제공하는 '스킨 세레모니 테이블'을 운영한다. 인천공항점에서는 롯데면세점 단독 기프팅 서비스인 '이니셜 참'과 고급 리본을 활용한 서비스를 선보인다.
양사는 고객 서비스 강화, 기프팅 서비스 차별화, 공동 프로모션 확대, 공동 비즈니스 플래닝, 신규 협업 기회 발굴 등 5개 분야에서 협력을 강화하기로 했다.
두 회사는 지난 2월 롯데면세점 VIP 고객을 대상으로 SK-II 신제품 소개와 함께 플라워 클래스, 핸드 마사지, 전문 제품 컨설팅을 결합한 뷰티 클래스를 진행한 바 있다.
내년 1분기에는 명동본점에서 VIP 고객 초청 행사를 개최하며, SK-II 피부 전문가와 함께 주성분인 피테라(PITERA™)와 피부에 대해 배울 수 있는 공간을 제공할 예정이다.
한편 롯데면세점은 TFWA 기간 동안 글로벌 브랜드와의 파트너십 확대에 나섰다. 지난 29일에는 LVMH 그룹의 와인·주류 비즈니스 유닛 모엣 헤네시, LVMH 뷰티(Beauty), 글로벌 프리미엄 몰트위스키 브랜드 글렌피딕과 발베니의 공급사인 윌리엄 그랜트 앤 선즈와도 업무협약을 체결했다. 롯데면세점은 이를 기반으로 상품 소싱부터 리테일 경험, 마케팅까지 협력 범위를 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com