현대모비스, 車반도체 국산화 '실차 검증' 나선다…산업부 M.AX 얼라이언스 MOU

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팹리스·정부출연연 등 18개 기업·기관 참여

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대모비스가 산업통상부 주도의 제조 인공지능 전환 협력체인 'M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스'에 참여해 국내 차량용 반도체 국산화와 미래차 생태계 구축에 나선다.

현대모비스는 30일 서울 강남구 본사에서 한국팹리스산업협회와 정부출연 연구기관, 자동차 부품·반도체 기업 등 18개 기업·기관이 참여한 가운데 '미래차 생태계 구축 협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

M.AX 얼라이언스는 산업통상부가 국내 제조업의 인공지능(AI) 전환을 위해 산·학·연·관 협력을 기반으로 구축한 협력체다. AI 미래차 분과에는 완성차와 부품사, 팹리스, 공공 연구기관 등이 참여해 AI 기반 미래 모빌리티의 사업 모델 발굴과 산업 경쟁력 제고를 추진한다. M.AX 얼라이언스는 AI 팩토리·AI 로봇·AI 미래차 등 11개 분과로 구성돼 있다.

현대모비스 로고. [사진=현대모비스]

현대모비스는 AI 미래차 분과의 앵커기업으로서 국산화가 필요한 차량용 반도체 품목과 개발 요구사항을 팹리스 및 연구기관에 제시한다. 이후 제품 개발과 성능 검증, 상용화 과정에 참여하며 수요 기반의 협력 체계를 만들 계획이다.

연구기관은 실차 기반의 반도체 검증 인프라를 구축하고 평가 프로그램을 지원한다. 반도체 설계부터 개발, 검증, 완성차 적용까지 연결하는 방식으로 국제 규격에 맞는 국산 차량용 반도체의 조기 상용화를 뒷받침하겠다는 구상이다. 국내 차량용 반도체 국산화율은 약 5% 수준으로 알려져 있다.

현대모비스는 중형 완성차 업체의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환도 지원한다. 여러 차종에 적용할 수 있는 표준화 플랫폼을 개발해 제공함으로써 국내 모빌리티 산업 전반의 소프트웨어 경쟁력을 높인다는 방침이다.

현대모비스는 최근 차량용 반도체와 로보틱스 등 신사업 협력사를 대상으로 금융 지원을 확대하는 등 미래차 공급망 강화에 나섰다. 또 국내 차량용 반도체 산업 육성을 위한 '오토세미콘코리아(ASK)' 포럼도 추진해 왔다.

현대모비스는 올해 하반기 제2회 차량용 반도체 포럼 '오토세미콘코리아'를 열어 팹리스와 디자인하우스, 파운드리, 연구기관 간 협업을 확대할 계획이다.

peoplekim@newspim.com