대한항공·아시아나, 장촌초 찾아 항공 진로 특강…합동 교육기부

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SNS 사연 접수 학교 선정…운항·객실승무원 직접 멘토링

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공과 아시아나항공이 초등학생들을 대상으로 항공 진로 특강을 열며 합동 교육기부 활동에 나섰다.

대한항공과 아시아나항공은 지난 29일 경기도 고양시 장촌초등학교에서 5·6학년 학생 60여명을 대상으로 항공 진로 특강을 진행했다고 30일 밝혔다.

직접 찾아가는 진로특강 봉사.[사진=대한항공]

이번 특강은 양사 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 학교 사연을 직접 접수하고 대상 학교를 선정해 찾아가는 방식으로 진행됐다. 기존에는 관계 기관을 통하거나 대상 학교를 직접 선정해 교육기부 활동을 진행해왔다.

이날 특강에는 대한항공 운항승무원과 아시아나항공 객실승무원이 멘토로 참여했다. 이들은 실제 비행 현장에서 경험한 사례와 직업을 갖기 위한 준비 과정, 실무 경험 등을 학생들의 눈높이에 맞춰 소개했다.

질의응답 시간에는 조종사와 객실승무원의 업무, 항공업계 진로 등에 대한 학생들의 질문에 답하며 직업에 대한 이해를 높였다.

특강을 신청한 장촌초 6학년 담임교사는 "조종사를 꿈꾸는 아이들에게 영상이 아닌 현직 승무원들을 직접 만나는 경험을 선물하고 싶었다"며 "멘토들의 이야기가 학생들에게 용기와 희망을 주는 계기가 됐다"고 말했다.

대한항공과 아시아나항공 교육기부 봉사단은 앞으로도 소통 창구를 확대해 맞춤형 교육기부 활동을 이어갈 계획이다.

대한항공 관계자는 "현장의 목소리를 듣고 직접 찾아가 미래 세대와 소통할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 임직원의 자발적인 재능기부를 통해 아이들의 꿈을 응원하고 지역사회와 함께하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com