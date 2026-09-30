G마켓, 상품 옵션 이미지 도입…내달 순차 적용

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 30일 옵션별 이미지를 다음달부터 적용한다고 밝혔다.
- 옵션 이미지로 색상·디자인 차이를 선택 단계서 바로 확인한다.
- 구매 탐색 동선과 옵션 선택 오류를 줄일 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
판매자가 등록 여부 선택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 상품 선택 단계에서 옵션별 이미지를 확인할 수 있는 기능을 도입해 다음달부터 상품 페이지에 순차 적용한다고 30일 밝혔다.
'옵션 이미지'는 하나의 상품에 여러 색상이나 디자인이 있을 때 각 옵션에 해당하는 이미지를 선택 영역에 보여주는 기능이다. 같은 티셔츠의 검정·흰색·파란색 옵션에 각각 이미지를 등록하는 방식이다.
기존에는 옵션이 텍스트 위주로 표시돼 차이를 확인하려면 상품 대표 이미지나 상세 페이지를 따로 살펴봐야 했다. 새 기능을 적용하면 옵션을 고르는 단계에서 이미지로 차이를 비교할 수 있다.
판매자 대상 옵션 이미지 등록은 이달 넷째 주부터 시작됐다. 판매자는 상품을 등록하거나 수정할 때 옵션별 이미지를 추가할 수 있다.
단독형 옵션뿐 아니라 색상과 사이즈 등 여러 조건을 조합한 옵션에도 활용할 수 있다. 이미지 등록 여부는 판매자가 선택한다.
G마켓은 옵션 선택과 상품 확인을 한 번에 할 수 있어 구매 과정의 탐색 동선이 줄어들 것으로 기대하고 있다. 선택한 상품을 이미지로 다시 확인하는 방식이 옵션 선택 오류를 줄이는 데도 도움이 될 것으로 보고 있다.
kji01@newspim.com