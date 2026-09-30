노랑풍선, 연령·취향 맞춘 테마여행 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시니어 웰니스부터 해양액티비티·골프까지 다양한 포트폴리오

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 연령과 취향, 라이프스타일에 맞춘 테마여행 상품을 확대하며 여행상품 포트폴리오 다변화에 나선다고 30일 밝혔다.

노랑풍선은 20대부터 70대까지 다양한 고객층을 대상으로 시니어 웰니스·해양 액티비티, 울릉도 이색 체험·전통주 투어, 세부 패밀리 골프·뉴질랜드 프리미엄 골프·미주 허니문 등 10여 종의 테마형 상품을 선보인다. 목적지 중심에서 경험 중심으로 변화하는 여행 수요를 상품 구성에 반영했다는 설명이다.

6070 시니어 고객을 대상으로는 일본 장수지역을 중심으로 한 웰니스 테마여행 2종을 마련했다. 오키나와 오기미 마을에서는 장수식 쿠킹 클래스와 산림욕, 온천 리트릿 등을 경험할 수 있으며 나가노 사쿠 고원에서는 노르딕 워킹과 승마, 발효식 체험 등을 즐길 수 있도록 구성했다.

뉴질랜드. [사진=노랑풍선]

해당 상품에는 쇼핑과 옵션, 팁을 제외한 'NO 쇼핑·NO 옵션·NO 팁' 방식을 적용했다. 하루 일정을 2개 이내 코스로 구성하고 시니어 전담 케어 인솔자가 동행한다.

해양 액티비티 상품의 신규 목적지로는 인도네시아 마나도를 선정했다. '마나도 액티비티 5일(3박 5일)' 상품은 이스타항공 인천~마나도 직항편을 이용하며 부나켄 해양국립공원 호핑투어, 리하가 섬 무인도 스노클링, 토모혼 화산 시내관광 등을 일정에 포함했다.

국내에서는 연령대별 체험형 상품을 선보인다. 20~40대 고객을 대상으로 울릉도의 자연환경과 지역 콘텐츠를 체험할 수 있는 상품을 마련했다. 50~70대 고객을 대상으로는 경기 이천·여주와 충주를 1박 2일 일정으로 방문해 지역 전통주와 페어링 안주를 즐기는 상품을 내놨다.

전통주 상품에는 지역 명인의 설명과 지역 특산물을 활용한 음식, 전통주 페어링 등을 포함했다. 전 일정에 고급 미니버스를 이용하도록 구성해 이동 부담도 줄였다.

골프와 여행을 결합한 상품도 확대한다. 세부 패밀리 골프 상품은 가족 구성원 가운데 골퍼는 골프 라운드를, 비골퍼는 현지 관광을 선택할 수 있도록 일정을 구성했다.

프리미엄 골프 수요를 겨냥한 뉴질랜드 상품도 기획·판매에 들어갔다. 북섬과 남섬을 모두 포함한 일정에 챔피언십급 프리미엄 골프장과 전 일정 5성급 호텔을 포함했다.

허니문 상품은 미국 4대 캐니언과 라스베이거스, 하와이를 하나의 일정으로 구성했다. 라스베이거스에서 하와이까지 직항편을 이용해 관광과 휴양을 함께 경험할 수 있도록 했다.

노랑풍선은 향후 고객의 관심사와 취미를 여행에 결합한 'HOBBY FIT' 테마를 중심으로 낚시, 다이빙, 서핑, 미식 등 관련 상품을 추가로 확대할 계획이다.

노랑풍선 테마사업부 관계자는 "여행 시장이 가격 중심의 경쟁에서 고객이 느끼는 가치와 경험을 중시하는 방향으로 변화하고 있는 만큼, 연령과 취향, 라이프스타일에 맞춘 세분화된 테마상품의 중요성이 커지고 있다"며 "앞으로도 변화하는 여행 트렌드와 고객의 다양한 수요를 반영한 상품을 지속적으로 개발해 각자의 취향에 맞는 차별화된 여행 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com