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"이나인페이, 해외송금 넘어 외국인 생활금융으로 확장" - 신한투자증권

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AI 핵심 요약

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  • 신한투자증권이 30일 이나인페이의 타발송금 확대를 긍정 평가했다.
  • 이나인페이는 개인송금과 B2B를 키우며 해외송금·결제 사업을 넓혔다.
  • 타발·기업송금이 늘면 외화조달비용이 줄어 수익성 개선이 기대됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

타발송금 2023년 2427억원→2025년 5184억원
당·타발 자금 상계로 외화 조달·환전비용 절감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신한투자증권은 30일 국내 체류 외국인과 방한 관광객을 대상으로 해외송금·결제·생활금융 서비스를 제공하는 크로스보더 핀테크 기업 이나인페이에 대해 타발송금과 기업간거래(B2B) 확대가 중장기 수익성 개선을 이끌 것으로 분석했다. 

김유민 신한투자증권 연구원은 "당발과 타발을 별도의 사업이 아니라 자금세탁방지(AML)·고객확인(KYC), 오픈뱅킹, 정산관리, API 등 공통 인프라에서 운영하는 구조"라며 "타발이 확대되면 당·타발 상계에서 외화 조달액 감소, 환전·금융비용 절감, 수익성 개선으로 이어질 수 있다"고 설명했다.

이나인페이는 2017년 기획재정부로부터 국내 제1호 소액해외송금업 라이선스를 취득한 이후 전자지급결제대행업(PG), 외국환업무, 선불전자지급수단 발행·관리업 등으로 사업 영역을 넓혀왔다. 현재 개인 해외송금과 기업송금·수금, 방한 외국인 대상 선불결제 서비스 'ToKpay', 외국인 생활금융 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.

이나인페이 로고. [사진=이나인페이]

국내 당발송금 시장점유율은 약 20%다. 회사는 수수료 인하를 통한 당발 점유율 확대보다 타발송금과 B2B 거래를 늘리는 데 초점을 맞추고 있다. 타발송금은 현지 금융기관과의 직접 연결이 필요한 만큼 당발보다 가격 경쟁이 상대적으로 적고, 양방향 송금이 늘어날수록 사전 예치금 부담을 줄일 수 있기 때문이다.

타발송금 규모도 빠르게 증가하고 있다. 타발송금액은 2023년 2427억원에서 2024년 3672억원, 지난해 5184억원으로 늘었다. 2년 만에 약 2.1배 증가한 수준이다. 거래 건수도 같은 기간 약 19만7000건에서 40만1000건으로 두 배 이상 늘었다. 회사는 2026~2028년 타발송금의 연평균 성장률 목표를 약 40%로 제시하고 있다.

김 연구원은 "회사의 전략은 당발 시장 점유율을 무리하게 높이는 것이 아니다"라며 "현재 점유율을 유지하면서 마진이 높은 타발을 2~3배 확대하는 것이 이익 성장에 더 유리하다"고 말했다. 이어 "양방향 송금에 따른 비용 절감 효과는 2027년부터 본격화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

해외송금 업체는 현지 지급을 위해 수취 국가 계좌에 일정 규모의 외화를 미리 예치해야 한다. 이나인페이는 국가별 예상 거래액의 약 2~3일분을 운용하고 있다. 당발송금만 늘어나면 거래액 증가에 비례해 외화 운용자금이 증가하지만 타발 자금이 함께 유입되면 이를 당발 지급에 활용해 순외화 조달 규모를 줄일 수 있다.

현지 금융기관과 직접 연결한 지급망도 경쟁력으로 꼽혔다. 이나인페이는 인도네시아 BRI, 베트남 Vietcombank, 태국 Kasikorn Bank, 캄보디아 ABA·Acleda Bank 등을 포함한 금융기관 네트워크를 구축했다. 해외 126개국에서 한국으로 송금받을 수 있는 수취망도 확보했다.

중간 해외송금 사업자를 거치지 않고 현지 금융기관과 직접 연결하면서 지급·환전 비용을 줄일 수 있다는 설명이다. 금융기관과 직접 연결하려면 AML·KYC와 정보보호, IT 안정성 등 기준을 충족해야 하는 만큼 기존 네트워크가 신규 사업자와의 차별화 요소로 작용할 것으로 봤다.

B2B 기업송금도 두 번째 성장축으로 제시됐다. 기업송금은 해외 결제대금 수금과 다수 수취인을 대상으로 한 대량 지급 등이 주요 서비스다. 현재 한국에서 사업하는 외국인 사업자와 외국계 중소기업 등을 주요 고객으로 확보하고 있으며 베트남과 인도네시아 현지 상공회의소 등과 연계도 확대하고 있다. 베트남에서는 관련 계정과 인프라를 구축한 뒤 2027년부터 사업을 본격적으로 확대할 계획이다.

외국인 대상 생활금융 플랫폼으로의 확장도 추진 중이다. 방한 외국인을 대상으로 한 ToKpay는 본국 은행계좌에서 현지통화를 송금해 원화 월렛을 충전한 뒤 국내 가맹점과 대중교통에서 사용할 수 있는 서비스다. 현재 KB국민카드 약 300만개 가맹점과 제로페이 가맹점에서 결제가 가능하다.

회사는 신한은행과 외국인 대상 비대면 계좌개설 서비스를 추진하고 있으며 신한카드와는 외국인 전용 신용카드를 출시했다. 전자서명·본인확인 서비스 'E9sign'과 외국인 세금 경정청구 대행 등으로도 서비스 범위를 확대하고 있다.

실적은 외형 성장과 높은 수익성을 이어가고 있다. 지난해 매출액은 647억원으로 전년 대비 14.9% 증가했고 영업이익은 237억원으로 6.3% 늘었다. 영업이익률은 36.6%를 기록했다. 당기순이익은 196억원으로 11.4% 증가했다. 매출액은 2021년 243억원에서 지난해 647억원으로 연평균 27.7% 증가했고 같은 기간 영업이익은 75억원에서 237억원으로 연평균 33.3% 늘었다.

올해 상반기에도 매출액 383억원으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했고 영업이익은 117억원으로 8.9% 늘었다. 당기순이익은 91억원으로 4.7% 증가했다.

김 연구원은 "중장기 성장의 핵심은 개인송금의 고성장보다 사업 포트폴리오 다각화"라며 "기업송금과 타발 비중이 확대되면 사전 예치자금 부담과 외화 조달·환전비용을 낮추는 효과도 기대할 수 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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