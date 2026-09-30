CJ대한통운, 엔진오일 출장교체로 물류 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 30일 엔진오일 출장교체 서비스를 확대했다.
- S-OIL 7 스마트스토어에서 주문하면 전문기사가 방문 교체한다.
- 타이어에 이어 배터리 등으로 서비스 확장을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배터리·법인차량으로 확장 계획
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 타이어 방문장착에 이어 엔진오일 출장교체로 자동차 관리 물류 서비스를 확대한다고 30일 밝혔다.
에쓰-오일토탈에너지스윤활유와 함께 선보이는 서비스로, 다음달 1일 정식 개설하는 'S-OIL 7' 네이버 스마트스토어에서 출장교체 상품을 구매하면 전문기사가 고객이 지정한 일정과 장소에 방문해 엔진오일을 교체한다.
CJ대한통운은 전국 물류망과 전문기사 운영체계를 연계해 주문 다음 날 출장교체가 가능한 체계를 구축했다. 미들마일 물류사업을 담당하는 더운반그룹이 이번 사업을 주도한다.
온라인 주문이 접수되면 엔진오일과 필터를 관할 지역으로 운송하고, 배정된 전문기사가 방문해 작업하는 방식이다. 지역별 서비스 이용 현황 등 운영 데이터는 배송·배차와 고객응대에 활용할 계획이다.
CJ대한통운은 지난해 금호타이어와 전국 단위 타이어 방문장착 서비스를 시작했다. 타이어 운송과 전문기사의 방문장착을 연계해 자동차 부품 물류와 현장 서비스를 결합했다.
앞으로 타이어·엔진오일에 이어 배터리 등으로 구매부터 배송·출장교체까지 연계하는 사업을 확장할 방침이다. 렌터카·법인차량 등 다수의 차량을 운영하는 기업 고객으로도 사업영역을 넓힐 계획이다.
kji01@newspim.com