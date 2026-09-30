네이버, 개인정보보호의 날 맞아 보호 캠페인 전개

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사업자 개인정보보호 가이드 제공

이용자·임직원 참여 프로그램 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 네이버가 9월 30일 개인정보보호의 날을 맞아 사업자 회원과 이용자, 임직원을 대상으로 개인정보 보호 인식 제고를 위한 캠페인과 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

네이버가 개인정보보호의 날을 맞아 개인정보 보호 캠페인, 이벤트를 진행한다. [사진=NAVER]

네이버는 사업자 회원을 대상으로 개인정보보호 과정에서 기본적으로 준수해야 할 사항과 실제 행정처분 사례를 안내했다.

개인 PC에 고객정보 파일을 내려받거나 개인정보가 포함된 메일을 잘못 발송하는 경우, 개인정보가 담긴 서류를 적절히 폐기하지 않는 사례 등을 소개하고 사업 운영 과정에서 참고할 수 있는 가이드라인을 제공했다.

네이버는 이용자가 직접 서비스의 개인정보보호와 프라이버시 개선에 참여할 수 있는 프로그램도 운영한다.

현재 운영 중인 'PER(Privacy Enhancement Reward)' 제도와 연계해 오는 10월 4일까지 개인정보·프라이버시 개선 아이디어를 제안받는 '프라이버시 아이디어 챌린지'를 진행한다. 우수 아이디어에는 기존 PER 보상과 별도로 추가 보상을 제공한다.

개인정보보호 블로그에서는 이용자가 일상에서 실천할 수 있는 개인정보 보호 수칙을 안내하고, 오는 10월 8일까지 개인정보를 가린 자기소개를 댓글로 남기는 참여형 이벤트를 진행한다.

임직원 대상 프로그램도 마련했다. 개인정보보호 주간 동안 개인정보보호 골든벨 퀴즈와 포스터 공모전을 진행했으며, AI 시대 개인정보 준법 이슈를 주제로 한 특강도 실시했다.

flurry327@newspim.com