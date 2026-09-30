청와대 "미안하지 않은 육아"…워킹맘·대디 고충 나눈다

30일 오후 2시 '국민통합, 대화가 필요해' 4회 생중계

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 30일 오후 2시 유튜브 KTV채널을 통해 '국민통합, 대화가 필요해!' 4회차 방송을 생중계한다.

이번 회차는 '미안하지 않은 육아'를 주제로 워킹맘·워킹대디가 출연해 일과 육아 병행의 현실적 고충과 해소 방안을 논의한다.

청와대 유튜브 라이브 프로그램 '국민통합, 대화가 필요해!' 방송안내화면 [사진=KTV]

이날 방송에는 두 아이의 엄마이자 방송인인 오윤혜씨와 한 살 아이의 아빠이자 국민통합위원회 위원인 박종빈씨가 출연한다. 방송은 허은아 국민통합비서관이 진행한다.

청와대는 워킹맘과 워킹대디에게 쉽지 않은 과제인 일과 육아의 양립을 당사자들인 현재 육아를 하며 일을 하는 엄마, 아빠의 목소리로 풀어낼 예정이다. 양육비, 사교육비 부담, 육아에 대한 부정적 인식 등은 물론 '일과 육아 중 하나를 포기하지 않고 함께할 수 있는 방법은 무엇일까' 등 일과 돌봄을 둘러싼 다양한 질문을 놓고 이야기를 나눈다.

청와대는 "일과 육아를 병행하는 과정에서 부모들이 느끼는 미안함과 부담은 부모만의 문제가 아니며, 우리 사회가 함께 고민해야 할 문제"라며 "특히 비혼, 무자녀 가정 등 육아 지원제도에서도 소외된 이들도 살펴 누구의 권리도 타인의 억울함 위에 세우지 않겠다"고 강조했다.

이어 "이번 방송을 통해 서로의 입장을 이해하고, 미안하지 않은 육아가 가능한 사회에 대해 국민과 함께 생각해보는 시간이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 '국민통합, 대화가 필요해!'는 서로 다른 세대와 직업, 가치관을 가진 사람들이 한 자리에 모여 각자의 경험과 생각을 솔직하게 이야기하고, 서로의 입장을 이해하는 기회를 만들기 위한 청와대 유튜브 라이브 프로그램이다.

the13ook@newspim.com