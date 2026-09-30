오리엔트정공, 2대1 액면병합 결정

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트정공이 30일 주가 안정화 위해 2대1 액면병합을 결정했다.
- 액면가는 500원서 1000원으로 오르고 주식수는 절반으로 줄었다.
- 11월 10일 주총 후 11월 23일~12월 13일 거래정지된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전동화 부품 전문기업 오리엔트정공이 주가 안정화를 위해 2대1 액면병합을 결정했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 액면병합으로 1주당 액면가는 기존 500원에서 1000원으로 상향된다. 발행주식 총수는 3574만2912주에서 1787만1456주로 감소하지만 자본금은 변동이 없다.
회사에 따르면 오는 11월 10일 임시주주총회를 열어 액면병합 안건을 결의할 계획이다. 안건이 승인될 경우 주식 매매거래는 11월 23일부터 12월 13일까지 정지되며 병합기준일은 11월 25일이다.
오리엔트정공은 자동차용 엔진 및 변속기 부품을 생산하고 있으며 친환경차 시장 확대에 맞춰 전동화 부품 사업을 확대 중이다. 전자식 변속 시스템(SBW)과 디퍼런셜 어셈블리 등을 중심으로 제품군을 확장하고 있다. 산화마그네슘(MgO)을 적용한 고방열 갭필러 시제품 개발을 완료했으며 자동차 전장부품과 로봇 액추에이터 등으로의 적용처 확대를 검토 중이다.
오리엔트정공 관계자는 "액면병합을 통해 유통주식 수를 최적화하고 기업가치 제고를 추진할 계획"이라며 "전동화 부품 사업 경쟁력을 높이고 로봇 부품 등 신규 사업 확장을 통해 실적 개선에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com