[2026AG] 조직위, 잇다른 버스 수송 문제 사과…"현장 안내 실수"

AI 핵심 요약beta
- 아이치·나고야 AG 조직위가 29일 한국 남자배구 수송 사고를 사과했다.
- 조직위는 선수단 버스 안내 실수로 훈련이 무산됐다고 밝혔다.
- 대회 기간 수송 차질이 반복돼 운영 미숙 지적이 이어졌다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 수송 문제로 한국 남자 배구대표팀이 훈련 일정을 소화하지 못한 데 대해 공식 사과했다.
조직위원회는 29일 일본 나고야 메인프레스센터에서 열린 기자회견에서 "선수들이 버스에 탑승하는 과정에서 현장 스태프가 잘못 안내한 것이 이번 일의 원인"이라며 "단순한 실수였다. 불편을 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이고 있으며 사과드린다"고 밝혔다.
한국 남자 배구대표팀은 지난 28일 오전 훈련을 위해 조직위가 배정한 셔틀버스에 탑승했지만 엉뚱한 경기장으로 이동하면서 예정된 훈련을 소화하지 못했다.
일본 매체 교도뉴스에 따르면 수송 담당자가 한국 선수단이 탑승해야 할 버스에 파키스탄 선수단을 안내하고, 파키스탄 선수단이 타야 할 버스에는 한국 선수단을 태우면서 문제가 발생했다. 파키스탄 선수단 역시 잘못된 장소로 이동해 경기 시간이 약 30분 늦춰진 것으로 전해졌다.
이번 대회에서는 수송과 관련한 운영 문제가 잇따르고 있다. 한국 남자 농구대표팀은 일본과 결승전이 열린 지난 20일 오전 훈련장으로 이동할 차량이 오지 않아 훈련하지 못했다. 한국 23세 이하(U-23) 남자 축구대표팀도 지난 16일 훈련장 이동 차량이 배차되지 않아 일정에 차질을 빚었다.
지난 21일 예정됐던 여자배구 순위 결정전 역시 베트남 대표팀을 수송할 버스가 1시간 15분 늦게 도착하면서 경기 시작이 지연됐다.
조직위원회는 이번 남자 배구대표팀 수송 사고의 원인을 현장 안내 실수로 설명했지만, 대회 기간 비슷한 문제가 반복되면서 운영 미숙에 대한 지적은 이어질 전망이다.
football1229@newspim.com