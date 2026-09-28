[2026AG] '또 버스가 말썽' 男배구, 엉뚱한 곳 이동해 훈련 취소

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 또다시 황당한 수송 문제가 발생했다. 이번에는 한국 남자배구 대표팀이 엉뚱한 곳으로 향한 셔틀버스 탓에 경기 당일 오전 훈련을 통째로 날렸다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 28일 오후 7시 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 대만과 대회 D조 조별리그 2차전을 치른다. 전날(27일) 필리핀과의 1차전을 세트스코어 3-0으로 완승한 한국은 이날 오전 훈련을 통해 대만전을 준비할 예정이었다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자배구 대표팀이 10일 일본 기타큐슈시립체육관에서 열린 2026 아시아선수권 중국과 8강전에서 환호하고 있다. [사진=AVC] 2026.09.10 football1229@newspim.com

하지만 대표팀은 예정된 훈련을 소화하지 못했다. 조직위원회가 배정한 셔틀버스에 탑승했지만 버스가 훈련장이 아닌 오카자키 중앙종합공원으로 향했기 때문이다. 목적지에 도착한 뒤 잘못 이동했다는 사실을 확인했지만 훈련장까지 다시 차량으로 약 1시간이 걸리는 상황이라 훈련을 포기할 수밖에 없었다.

더욱 황당한 것은 대표팀이 사전에 배차를 거듭 확인했다는 점이다. 이번 대회에서 수송 문제가 반복되자 대한배구협회는 전날 조직위에 3~4차례 확인과 재확인을 요청했지만 결국 사고를 막지 못했다.

대한배구협회 관계자는 "다시 이동해 훈련하는 것은 불가능해 결국 오전 훈련이 취소됐다"라며 "대한체육회를 통해 조직위에 정식 항의 중"이라고 밝혔다.

여오현 대표팀 코치도 "훈련을 하러 갔는데 그냥 경기장 구경만 하고 온 셈이다. 버스가 이상한 곳으로 향해 왔다 갔다만 했다. 황당했다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 남자배구 대표팀이 13일 열린 아시아선수권 3, 4위전에서 호주를 꺾고 3위를 차지했다. [사진 = FIVB] 2026.09.13 wcn05002@newspim.com

단순한 이동 착오로 넘기기에는 이번 대회에서 비슷한 사례가 너무 자주 발생하고 있다. 남자농구 대표팀은 지난 20일 일본과 결승전을 앞두고 훈련장으로 이동할 차량이 오지 않아 오전 훈련을 취소했다.

남자축구 대표팀도 피해를 입었다. 지난 15일 카타르와의 경기에서는 운전기사가 목적지를 제대로 알지 못해 선수단 버스가 엉뚱한 야구장으로 향하면서 예정 시간보다 30분 늦게 경기장에 도착했다. 이튿날에는 훈련장으로 이동할 차량이 배차되지 않아 일정에 차질을 빚었다.

한국 선수단만의 문제도 아니다. 지난 21일 여자배구 순위 결정전에서는 베트남 대표팀을 태울 버스가 1시간 15분이나 늦게 도착하면서 경기 시작 시간까지 지연됐다.

숙소와 훈련 환경에 이어 수송 문제까지 반복되고 있는 이번 대회에서 이제는 운영 미숙이 선수들의 경기 준비에 직접적인 영향을 주고 있다. 한국 남자배구 대표팀은 제대로 된 오전 훈련조차 하지 못한 채 대만과 조별리그 2차전에 나서게 됐다.

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