[2026AG] 남자 하키, 한일전서 3-2 역전승…4강 상대는 말레이시아

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자 하키 대표팀이 반드시 승리가 필요했던 한일전에서 짜릿한 역전승을 거두며 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에 진출했다.

민태석 감독이 이끄는 한국은 28일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 대회 남자 하키 조별리그 A조 최종 5차전에서 개최국 일본을 3-2로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지난 18일 한국-방글라데시 경기 장면. [사진=아이치·나고야 아시안게임 조직위] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

이날 경기 전까지 한국과 일본은 나란히 3승 1패를 기록하고 있었지만 한국이 골득실에서 밀려 조 3위에 자리했다. 각 조 상위 2개 팀만 준결승에 진출하는 만큼 한국에는 반드시 승리가 필요한 경기였다.

출발은 좋지 않았다. 한국은 1쿼터 시작 4분 만에 야마사키 고지에게 선제골을 허용하며 끌려갔다. 1쿼터 막판에는 임진강이 옐로카드까지 받으며 좀처럼 흐름을 가져오지 못했다.

하지만 2쿼터 막판부터 반격이 시작됐다. 종료 1분을 남기고 얻어낸 페널티코너에서 양지훈이 동점골을 터뜨리며 1-1로 전반을 마쳤다.

기세를 탄 한국은 3쿼터 승부를 뒤집었다. 종료 약 3분을 남기고 페널티스트로크를 얻었고 양지훈이 침착하게 성공시키면서 2-1 역전에 성공했다. 양지훈은 이날 한국의 첫 두 골을 모두 책임지며 역전의 중심에 섰다.

4쿼터에는 임진강이 해결사로 나섰다. 한국은 4쿼터 7분 다시 페널티스트로크 기회를 잡았고 임진강이 득점으로 연결해 3-1까지 달아났다.

일본의 마지막 반격도 거셌다. 한국은 경기 종료 직전 페널티코너 상황에서 후지시마 라이키에게 만회골을 허용했지만 남은 시간을 버텨내면서 3-2 승리를 확정했다.

조별리그를 4승 1패로 마친 한국은 최소 조 2위를 확보하며 준결승 티켓을 손에 넣었다. 반면 일본은 3승 2패로 밀려나 5~8위 결정전으로 향하게 됐다.

한국의 시선은 이제 금메달로 향한다. 한국 남자 하키는 아시안게임에서 통산 네 차례 정상에 올랐지만 마지막 우승은 2006 도하 대회였다. 2023 항저우 대회에서는 동메달을 획득했다.

한국은 10월 1일 오후 7시 조별리그 B조에서 5전 전승을 거둔 말레이시아와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 개최국 일본을 상대로 극적인 역전승을 거둔 한국이 이제 20년 만의 아시안게임 정상까지 두 경기만을 남겨뒀다.

wcn05002@newspim.com