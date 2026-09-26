[2026AG] 韓 남자 하키, 스리랑카에 5-0 승리…5차전 日 제압 노린다

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 하키 대표팀이 26일 스리랑카를 5-0으로 꺾었다.
- 한국은 승점 9점으로 조 3위를 지켰고 일본에 골 득실에서 밀렸다.
- 한국은 28일 일본전에서 이겨야 4강과 메달에 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 하키 대표팀이 스리랑카를 상대로 귀중한 승리를 챙겼다. 일본과 5차전에서 반드시 이겨야 2연속 메달권에 도전할 수 있다.
한국은 26일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 스리랑카와의 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 A조 4차전에서 5-0 대승을 거뒀다.
앞서 조별리그에서 방글라데시와 인도네시아(이상 5-0 승)를 잡은 뒤 인도(2-8 패)에 덜미를 잡혔던 한국은 이날 스리랑카를 꺾고 3위(승점 9·골 득실 9)에 자리했다. 한 경기 덜 치른 2위 일본(승점 9·골 득실 25)에는 골 득실에서 밀렸다.
이날 한국은 1쿼터를 득점 없이 끝낸 후 2쿼터 막판 박철언이 페널티 코너 기회에서 팽팽한 균형을 깨는 선제골을 터뜨렸다.
분위기를 가져온 한국은 이후 대량 득점에 나섰다. 손다인이 넣은 추가골을 시작으로 임도현과 양지훈까지 모두 페널티 기회로 득점을 올렸다.
한국은 이날 볼 점유율 62%로 스리랑카(38%)보다 더 많은 기회를 가져갔다. 하지만 페널티 기회 18번 중 5번만 성공했다.
이번 대회 남자 하키엔 총 12개국이 참가 6개 팀씩 2개 조로 나뉘어 조별리그를 진행 중이다. 각 조 1, 2위 4팀은 준결승에 올라 토너먼트를 통해 챔피언을 가린다.
1986 서울 대회를 시작으로 1994 히로시마 대회, 2002 부산 대회에 이어 2006년 도하 대회까지 한국 남자 하키 대표팀은 아시안게임에서 4번 정상에 오른 바 있다. 지난 2022 항저우 대회에서는 동메달을 목에 걸었다.
한편 한국은 오는 28일 오후 5시 일본과 조별리그 최종 5차전을 치른다. 이 경기에서 승리하게 되면 한국은 조 2위에 오르게 된다. 조 1, 2위가 4강에 나서는 만큼 한국의 운명이 한일전에 걸렸다.
willowdy@newspim.com