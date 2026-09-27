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이 대통령, 5박7일 미국·멕시코 순방 끝…트럼프 회담에 멕시코 경제 협력 성과

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 26일 미국·멕시코 순방을 마치고 귀국길에 올랐다
  • 유엔 총회서 한반도 평화 구상과 북미 대화 재개 의지를 밝혔다
  • 멕시코서 투자보장협정 타결하고 첨단산업 협력을 넓혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유엔 총회서 '핵 없는 한반도' 구상 밝혀
트럼프와 30분 정상회담…안보 현안 논의
한미 경제·금융계 주요 인사 만나 투자 당부
韓 대통령 16년만의 멕시코 국빈 방문
통상·미래첨단산업·민생 전반 교류 확대

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 미국 뉴욕 유엔 총회를 계기로 나선 5박7일 간의 미국·멕시코 순방을 마무리하고 귀국길에 올랐다. 세계 각국의 정상들이 모인 유엔 총회에서 한반도 문제를 풀어나갈 한국 정부의 방향성을 밝히고 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 통해 양국의 주요 현안에 대한 논의도 가졌다.

멕시코에서는 7년간 지지부진하던 투자보장협정 개정 협상을 타결했고, 인공지능(AI)과 항공우주, 방위산업 같은 미래 첨단 분야 협력도 강화하기로 했다. 또 원유와 핵심자원 공급망 확대에도 뜻을 모았다.

이 대통령은 26일(현지 시간) 멕시코시티 펠리페 앙헬레스 국제공항에서 공군 1호기를 타고 귀국길에 올랐다. 지난 21일 서울공항을 떠나 순방을 시작한 이 대통령은 미국 알래스카 앵커리지를 거쳐 오는 27일 한국에 도착한다.

81차 유엔 총회에 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 2026.09.22 [사진=청와대]

◆ 유엔 총회로 순방 첫 일정 시작

이 대통령은 순방 첫날인 22일(이하 현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 81차 유엔 총회에 참석해 기조연설을 했다. 이 자리에서 이 대통령은 '핵 없는 한반도'를 향해 나아가겠다는 내용을 담은 한반도 평화 공존을 위한 세 가지 청사진을 국제사회에 선언했다.

각각 ▲서로를 존중하는 포용적 평화 공존 ▲싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존 ▲세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존이라는 세 가지 정책을 통해 북한을 설득하고 신뢰를 쌓아 핵 없는 한반도로 나아가겠다는 구상이다.

이 대통령은 또 "인간의 존엄성을 지키고 미래 세대의 길을 개척해 온 유엔의 역사가 지금 엄중한 시험대 위에 서 있다"며 유엔 개혁의 필요성을 주장했다.

이 대통령은 트럼프 미국 대통령을 언급하며 한국 정부가 북미 대화 재개를 위한 페이스메이커 역할에 최선을 다할 것이라고도 약속했다.

이 대통령은 이와 함께 인류 공동의 도전이라고 할 수 있는 AI와 기후변화, 에너지안보 등 부분에 대한 해법을 찾는 데 건설적으로 기여해 나갈 것이라고도 했다.

미국을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하고 있다. 2026.09.22 [사진=청와대]

◆ 트럼프와 세 번째 정상회담

이 대통령은 유엔 총회 참석 이후에는 뉴욕의 한 호텔에서 트럼프 대통령과 약 30분간 정상회담을 가졌다. 양 정상의 공식 정상회담은 지난해 8월 미국 워싱턴 DC와 같은해 10월 경주에 이어 이번이 세 번째다.

두 정상은 우선 한미 양국이 전략 투자 사업 논의에서 큰 진전을 이룬 점을 높이 평가했다. 또 당면 현안으로는 안보 분야에 집중해 대화를 나눴다.

지난해 11월에 발표한 한미 정상 공동설명(조인트 팩트시트) 자료를 토대로 ▲핵추진 잠수함(핵잠) ▲우라늄 농축 ▲핵연료 재처리 ▲조선 협력 ▲전시작전통제권 전환 등 분야에서도 협력을 한층 심화하고자 하는 공동 의지를 확인하고 후속 협의를 이어가기로 했다.

양국은 지난해 경주에서 정상회담을 통해 3500억달러 규모의 대미 투자와 함께 한국의 핵잠 도입과 우라늄 농축 권한 확보 등에 합의했다. 이후 대미 투자 협상이 지연되면서 안보 현안 관련 후속 협의도 늦어졌는데, 이번 정상회담을 계기로 안보 분야는 후속 협의에 속도가 날 것으로 보인다.

지난 23일에는 '대한민국 투자 서밋 2026'에 참석해 양국의 경제·금융계 주요 인사들과 이야기를 나눴다. 이 자리에서 이 대통령은 글로벌 투자자들에게 한국 투자를 강하게 권했다.

이 자리에는 래리 핑크 블랙록 회장, 티모시 가이트너 워버그 핀커스 회장, 제인 프레이저 씨티그룹 회장, 엠마누엘 로만 핌코 최고경영자(CEO), 제니 존슨 프랭클린 템플턴 CEO 등 미국 금융계를 대표하는 인사 12명이 이름을 올렸다.

이 대통령은 1조 달러(1368조원) 규모로 추정되는 '연간 수출 실적'과 '3대 메가 프로젝트', 상법 개정안 같은 '자본시장 개혁', '한미 경제 협력 성과'를 내세우며 이들에게 투자를 권유했다.

특히 AI와 관련해서 이 대통령은 "반도체 생산 거점을 확장해 향후 5년 안에 메모리 생산 능력을 2배로 늘리고 어떤 충격에도 흔들리지 않는 AI 핵심 공급망을 갖춰 갈 것"이라며 "연구개발부터 사업화와 양산, 수출까지 연결해 새로운 기술과 시장을 먼저 열어가는 추격 국가가 아닌 선도 국가를 지향하고 있다"고 강조했다.

멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 함께 한국-멕시코 비즈니스 포럼에 참석해 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.26 photo@newspim.com

◆ 7년 지지부진…투자보장협정 개정 협상 타결

24일에는 멕시코로 넘어가 국빈 일정을 가졌다. 이 대통령의 멕시코 이번 멕시코 일정은 한국 대통령으로서는 16년 만의 국빈 방문이었다.

이 대통령은 멕시코에서 클라우디아 셰인바움 대통령과 정상회담을 가졌다. 이번 회담을 통해 양국은 '2026-2030 한·멕시코 공동 행동 계획'을 채택해 통상·미래첨단산업·민생 전반에 걸친 교류를 대폭 확대하기로 했다.

에너지·핵심광물 공급망 협력을 논의할 대화 채널을 신설하기로 했으며, 7년간 답보 상태였던 투자보장협정 개정 협상의 쟁점들을 일괄 타결하고, 무역협정 체결을 논의했다.

투자보장 개정협상은 외환위기 시에도 투자 자금의 이전을 보장하고, 과도한 조세조치로부터 투자자를 보호할 수 있는 근거를 마련하는 등 보호 대상 범위를 넓히기로 했다.

미국과 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기에 대해서는 안정적인 원유 공급망 협력을 이어가기로 했다. 방산의 경우 한국항공우주산업(KAI)이 개발하고 생산한 FA-50 전투기 등 항공우주 분야 제품의 멕시코 내 생산을 위해 현지 기업과의 산업협력 가능성에 대한 검토를 추진하기로 했다.

뒤이어 셰인바움 대통령과 공동 주재한 양국 기업인 간담회에서는 양국 경제협력과 상승효과를 낼 수 있는 멕시코 정부의 '플랜 멕시코'에 공감하며 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔다. 플랜 멕시코는 산업경쟁력 강화와 기반시설 확충을 담은 멕시코 정부의 국가 비전이다.

pcjay@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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