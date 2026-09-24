[2026AG] 0.255초차 中 제쳐...男카약 4인승 500ｍ '금빛 질주'

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 카약 4인승팀이 24일 아시안게임서 금메달을 땄다.
- 결승서 중국을 0.255초 차로 제치고 1분 22초 587로 우승했다.
- 2018년과 2022년 은메달 아쉬움을 털고 아시아 정상에 섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마침내 만리장성의 벽을 넘어 아시아 정상에 섰다. 한국 카약 스프린트 대표팀이 짜릿한 승부 끝에 금빛 물살을 갈랐다.
조광희, 김효빈(이상 울산광역시청), 장상원(인천연수구청), 최민규(국민체육진흥공단)로 팀을 꾸린 한국 남자 카약 4인승 대표팀은 24일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 결승(파이널 A)에서 1분 22초 587의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회 대한민국 선수단의 9번째 금메달이다.
2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에서 연달아 중국에 밀려 은메달에 머물렀던 아쉬움을 완벽하게 씻어낸 값진 승리였다.
대표팀은 전날 치러진 예선 2조 경기에서 1분 25초 383으로 전체 1위를 차지하며 '금빛 레이스'를 예고했다. 예선 조 상위권에 오르면 준결승을 거치지 않고 곧바로 결승에 진출하는 방식을 통과해 안정적으로 파이널 A에 안착했다.
결승 무대에서도 레이스 초반부터 주도권을 잡았다. 4번 레인에서 출발한 한국은 폭발적인 스피드로 첫 250ｍ 구간을 참가국 중 가장 빠른 40초 44의 기록으로 주파하며 선두로 치고 나갔다.
후반부에는 5번 레인의 중국이 0.04초 차이로 바짝 추격하며 피 말리는 접전이 펼쳐졌다. 하지만 한국은 마지막까지 집중력을 잃지 않고 리드를 지켜냈다. 2위 중국(1분 22초 842)을 단 0.255초 차이로 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 동메달은 1분 25초 909를 기록한 일본이 가져갔다.
잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 순위를 가르는 카누 스프린트 종목에서 한국 남자 카약 4인승은 완벽한 팀워크로 아시아 최강자의 자리에 우뚝 섰다.
배 안에 앉아 양날 노를 젓는 '카약'과 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 '카누'는 비슷해 보이지만 타는 방식과 사용하는 노에서 명확한 차이를 보인다.
psoq1337@newspim.com