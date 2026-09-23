[2026AG] '세계 신기록 경신' 북한 리성금, 역도 여자 경량급 3연패…'북한' 호칭에는 불쾌감

AI 핵심 요약beta
- 북한 리성금이 23일 나고야 아시안게임서 3개 세계신기록을 세우고 우승했다
- 리성금은 여자 49㎏급 합계 215㎏으로 북한의 대회 첫 금메달을 안겼다
- 리성금은 아시안게임 최경량급 3연패를 달성하며 세계선수권 2연패 기세를 이었다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 북한 여자 역도 간판 리성금(28)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 세계신기록 3개를 작성하며 대회 3연패를 달성했다. 북한 선수단의 이번 대회 첫 금메달도 리성금의 손에서 나왔다.
리성금은 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 여자 49㎏급 결승에서 인상 94㎏, 용상 121㎏을 들어 합계 215㎏으로 정상에 올랐다.
인상과 용상, 합계 기록 모두 세계신기록이었다. 리성금은 경기 시작부터 경쟁자들을 압도했다. 인상 첫 시도에서 출전 선수 가운데 유일하게 90㎏을 신청했다. 다른 선수들이 67~88㎏에서 경기를 마친 뒤 플랫폼에 오른 리성금은 90㎏을 가볍게 들어 올렸다. 이어 94㎏까지 성공하며 인상 세계기록을 새로 썼다.
용상에서도 다른 선수들의 경기가 끝난 뒤에야 첫 시도에 나섰다. 116㎏을 들어 합계 210㎏으로 금메달을 확정한 리성금은 이어 121㎏까지 성공하며 용상과 합계 세계기록도 갈아치웠다.
리성금은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 여자 48㎏급에서 우승했고, 2022 항저우 대회에서는 49㎏급 정상에 올랐다. 이번 대회까지 금메달을 추가하며 아시안게임 최경량급 3연패에 성공했다.
세계무대에서도 정상급 성적을 이어왔다. 리성금은 2024년과 2025년 세계역도선수권대회에서도 우승했다.
한편 한국의 신재경(평택시청)은 인상 76㎏, 용상 92㎏, 합계 168㎏을 기록해 출전 선수 8명 가운데 6위에 올랐다.
경기 뒤 열린 메달리스트 공식 기자회견에서는 북한의 국호를 둘러싼 장면도 나왔다. 한국 취재진이 북한의 이번 대회 첫 금메달 소감을 묻는 과정에서 '북한'이라는 표현을 사용하자 리성금 옆에 있던 북한 대표팀 관계자가 질문을 끊고 "말을 똑바로 다시 하십쇼"라고 반응했다. 취재진이 이후 '조선'이라는 표현으로 질문을 다시 했지만 북한 측은 해당 질문에 답하지 않았다.
이번 대회에서는 장내 방송에서 북한 선수단을 호명할 때 '조선민주주의인민공화국'이라는 공식 국호를 사용하고 있다. 재일본조선인총연합회도 대회를 앞두고 기자회견을 열어 일본 언론에 북한 선수단을 지칭할 때 정식 국호를 사용해 달라고 요청한 바 있다.
football1229@newspim.com