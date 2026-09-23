[2026AG] '10대 3인방' 한국 승마, 종합마술 단체전 동메달…12년 만의 AG 메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 승마 대표팀이 23일 아시안게임 단체전 동메달을 땄다.
- 이동화·김형호·박흥수가 완주하며 12년 만의 메달을 안겼다.
- 한국은 총 벌점 143.50점으로 홍콩을 제치고 3위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 승마 종합마술 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전에서 동메달을 획득했다. 이동화(19), 김형호(18), 박흥수(18) 등 10대 선수 3명이 마지막까지 완주하며 한국 승마에 12년 만의 아시안게임 메달을 안겼다.
강한수(29), 이동화, 김형호, 박흥수로 구성된 한국은 23일 일본 도쿄 승마공원에서 열린 대회 종합마술 단체전에서 총 벌점 143.50점으로 3위에 올랐다.
태국이 109.90점으로 금메달을 차지했고 일본은 115.20점으로 은메달을 획득했다. 한국은 144.70점의 홍콩을 1.20점 차로 제치고 동메달을 목에 걸었다. 한국은 아시안게임 승마에서 2014 인천 대회 이후 12년 만의 메달을 차지했다.
종합마술은 마장마술과 장애물비월, 크로스컨트리 성적을 합산해 순위를 결정한다. 벌점이 적을수록 순위가 높으며 단체전은 4명의 출전 선수 가운데 상위 3명의 개인 최종 벌점을 더한다.
한국은 마장마술에서 107.40점으로 5위에 자리했다. 장애물비월까지 마친 뒤에도 123.20점으로 5위에 머물며 메달권 밖에 있었다.
또 이날 크로스컨트리에서는 첫 번째 주자 강한수가 탈락하면서 위기를 맞았다. 강한수의 성적을 제외해야 하는 상황에서 나머지 세 선수 모두 완주해야 단체전 경쟁을 이어갈 수 있었다.
이동화와 김형호, 박흥수는 끝까지 레이스를 마쳤다. 중국이 탈락한 가운데 한국은 최종 벌점 143.50점으로 홍콩에 앞서며 5위에서 3위까지 순위를 끌어올렸다.
김형호가 한국 선수 가운데 가장 낮은 39.30점을 기록했다. 마장마술 32.50점, 장애물비월 4.00점, 크로스컨트리 2.80점으로 개인전 7위에 올랐다.
박흥수는 마장마술 40.40점에 장애물비월 무벌점, 크로스컨트리 3.20점을 더해 총 43.60점으로 10위를 차지했다.
이동화는 마장마술 36.60점, 장애물비월 24.00점, 크로스컨트리 무벌점으로 총 60.60점을 기록해 17위에 자리했다.
강한수는 마장마술 38.30점과 장애물비월 8.00점을 기록한 뒤 크로스컨트리에서 탈락해 개인전을 완주하지 못했다.
한편 개인전 금메달은 총 벌점 26.90점의 화톈(중국)이 차지했다. 워라팟 시띠주(태국)가 30.10점으로 은메달, 오이와 요시아키(일본)가 31.70점으로 동메달을 획득했다.
football1229@newspim.com