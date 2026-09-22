이채연, 10월 일본 정식 데뷔…글로벌 활동 시동

AI 핵심 요약beta
- 이채연이 10월 8일 일본 데뷔했다.
- 첫 싱글 ‘마이 보이스’를 내고 쇼케이스를 연다.
- 데이원드림재팬 첫 프로젝트로 현지 활동에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 이채연이 10월 일본 활동을 시작한다.
소속사 데이원드림은 21일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이채연의 일본 데뷔를 알리는 티저 이미지를 게재했다.
이에 따르면 이채연은 오는 10월 8일 첫 번째 데뷔 싱글 '마이 보이스(My Voice)'를 발매하고, 데뷔 쇼케이스를 개최한다. 이를 통해 본격적으로 현지 활동에 나선다.
이번 데뷔는 걸그룹 아이즈원 출신으로 아시아 전역에서 폭발적인 사랑을 받은 이채연이, 솔로 아티스트로서 일본 시장에 선보이는 첫 정식 데뷔라는 점에서 현지 미디어와 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.
솔로 데뷔 후 '허쉬 러쉬(HUSH RUSH)', '노크(KNOCK)', '렛츠 댄스(LET'S DANCE)' 등 다수의 히트곡을 배출하며 독보적인 '퍼포먼스 퀸'으로 자리매김한 이채연은, 이번 현지 활동을 발판 삼아 한국을 뛰어 넘어 아시아 전역으로 활동 영역을 확장할 계획이다.
이번 이채연의 일본 데뷔는 데이원드림의 일본 현지 법인인 '데이원드림 재팬'이 신설한 자체 음악 레이블 'D1 RECORDS'의 첫 번째 프로젝트로 진행된다.
데이원드림 재팬 측은 "레이블 1호 아티스트로 이채연을 맞아 일본 시장에 특화된 고품질 콘텐츠 기획과 체계적인 매니지먼트로 아티스트 브랜드 가치와 팬덤을 확고히 다져나갈 것"이라며 글로벌 엔터프라이즈로서의 비전을 설명했다.
alice09@newspim.com