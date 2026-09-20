[2026AG] 이주호, 배영 100m 0.01초 차로 3위…3회 연속 동메달

AI 핵심 요약beta
- 이주호가 20일 도쿄 아쿠아틱스센터에서 배영 100m 동메달을 땄다.
- 53초94로 3위에 올라 아시안게임 3회 연속 동메달을 기록했다.
- 윤지환은 55초29로 9위, 금메달은 중국 쉬자위가 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 경영대표팀 주장 이주호가 남자 배영 100m에서 3회 연속 아시안게임 동메달을 목에 걸었다.
이주호는 20일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 배영 100m 결승에서 53초94로 터치패드를 찍어 10명 가운데 3위를 차지했다.
은메달을 획득한 다케하라 히데카즈(일본·53초93)와 격차는 불과 0.01초였다.
이로써 이주호는 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회에 이어 세 대회 연속 남자 배영 100m 동메달을 차지했다.
아시안게임 개인 통산 메달도 7개로 늘렸다. 앞선 두 차례 대회에서 은메달 2개와 동메달 4개를 획득했던 이주호는 이번 대회 첫 경기부터 동메달을 추가하며 한국 배영 간판의 저력을 보여줬다.
금메달은 중국의 쉬자위가 차지했다. 쉬자위는 51초98의 대회 신기록을 작성하며 2위 다케하라를 크게 따돌리고 정상에 올랐다.
2018 자카르타·팔렘방과 2022 항저우에서도 이 종목을 제패했던 쉬자위는 남자 배영 100m 사상 최초로 아시안게임 3연패를 달성했다. 쉬자위는 2016 리우데자네이루와 2024 파리 올림픽에서 이 종목 은메달을 획득한 세계적인 강자다.
함께 출전한 윤지환은 55초29로 9위에 자리하며 레이스를 마쳤다.
wcn05002@newspim.com