SK, 사회적가치 페스타 21~22일 개최…지역 문제 해법 모색

AI 핵심 요약beta
- SOVAC은 20일 제3회 사회적가치 페스타를 공동 주관한다고 밝혔다.
- 21~22일 코엑스서 지역의 미래를 주제로 400여개 기관이 참여했다.
- AI 성과평가 플랫폼 첫 공개와 채용·전시 등 프로그램을 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SK가 운영하는 사회적가치 플랫폼 SOVAC은 이달 21~22일 서울 코엑스에서 열리는 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'를 공동 주관한다고 20일 밝혔다. 400여개 기관이 참여하며 SOVAC은 228개 기업·기관과 함께 다양한 프로그램을 선보인다.
올해 페스타의 핵심 주제는 '로컬(Local)-지역의 미래'다. 수도권과 비수도권 간 격차 확대, 인구 감소, 청년 유출 등 지역 과제가 심화되면서 지속가능한 지역 발전을 위한 새로운 협력이 필요하다는 판단에서다. SOVAC은 지난 5월부터 오프라인 모임인 'SOVAC Salon'을 통해 지역 청년, 사회적기업 관계자, 전문가 등의 의견을 수렴해왔다.
오는 21일 열리는 'SOVAC Flagship 세션'에서는 기업·학계·사회적가치 생태계 관계자들이 지역 현장의 과제와 대응 사례를 공유한다. 지동섭 SK 수펙스추구협의회 SV 위원장이 SOVAC의 역할과 발전 방향을 공유하고, 정경선 현대해상 부사장과 김종걸 한양대 지속가능경제학과 교수가 기조연설을 진행한다. 이어 육심나 카카오임팩트 사무총장, 허재형 임팩트얼라이언스 이사장, 이강희 다른파도 대표 등이 참여하는 패널토의에서 지역의 지속가능성을 높이기 위한 협력 방안을 모색한다.
행사장에서는 지역 특산품을 활용한 먹거리와 생활용품을 선보이는 SOVAC 마켓과 각 조직의 주요 사업을 소개하는 전시·홍보 공간이 마련된다. 올해 처음 도입한 '팝업부스'에는 57개 기업·조직이 참여한다.
SK가 설립한 사회적가치연구원(CSES)은 AI 기반 CSR 사업 성과 측정·평가 플랫폼을 이번 행사에서 처음 공개한다. 이 플랫폼은 사회적기업 육성, 취약계층 지원 등 CSR 사업의 실제 변화를 AI로 분석해 화폐가치로 환산하며, 사업 성과를 객관적으로 파악하는 데 활용된다. 'AX 기획전'에서는 사회적가치 생태계 실무자들이 업무에 바로 활용할 수 있는 AI 프롬프트를 무료로 공개할 예정이다.
올해 SOVAC은 엠와이소셜컴퍼니, 다음세대재단, 임팩트얼라이언스, 행복나래 등 사회적가치 생태계 구성원들이 참여하는 '운영협의회'를 중심으로 핵심 의제 선정부터 프로그램 기획·운영까지 생태계 구성원들의 주도성을 강화했다. 이 밖에도 사회적가치 관련 일자리를 소개하는 미니 채용박람회와 도슨트 투어 등 다양한 참여 프로그램을 운영한다.
nrd@newspim.com