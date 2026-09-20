보이스피싱 예방부터 돌봄까지…SKT '선한 AI' 확장

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 21~22일 코엑스 페스타에 참가했다.
- AI로 보이스피싱 차단 등 11개 사례를 전시했다.
- 친환경 부스와 스타트업 콘서트도 연다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SK텔레콤이 이달 21~22일 서울 코엑스에서 열리는 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에 참가해 인공지능(AI) 기술을 활용한 지속가능경영 사례를 전시한다고 20일 밝혔다.
SKT는 72㎡ 규모의 전시 공간에서 'AI로 만드는 더 나은 연결'을 주제로 11가지 사회적 가치 창출 사례를 선보인다. 주요 전시 아이템은 AI로 보이스피싱을 차단하는 '에이닷 전화 가족케어', AI 금융사고 탐지 서비스 'FAME', 취약계층의 안부를 확인하는 'AI 케어콜', 발달장애인의 일상을 지원하는 'Vision AI 기반 케어비아(CareVia)' 등이다.
청년 AI 인재들이 사회문제 해결에 도전하는 '플라이 AI 챌러저'와 미래세대의 AI 역량을 높이는 '행복 AI 코딩스쿨·챌린지' 등 다양한 프로그램도 소개한다. 플라이 AI 챌러저 수상팀과 SKT의 스타트업 육성 프로그램 참여 기업의 서비스도 함께 전시된다.
전시 공간은 재생 플라스틱 등 친환경 소재로 제작됐다.
SKT는 오는 21일 오후 4시부터 '스케치(SKTCH) 콘서트'를 개최한다. 이는 ESG 스타트업 육성 프로그램 '스케치 포 굿(SKTCH for Good)'에 참여한 스타트업들이 사회문제와 해결 방안을 공유하는 자리다. 디지털 포용·돌봄, 기후재난 대응, 디지털 범죄 예방 등 3가지 주제에 대해 각 분야 전문가들이 문제를 조망하고 참여 스타트업들이 기술과 서비스로 해결하는 사례를 소개한다. 패널 토론을 통해 실질적인 해결 방안도 논의할 예정이다.
엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "AI가 사람과 사회를 더 잘 연결하고 다양한 문제를 해결하는 모습을 보여드릴 계획"이라며 "기술과 역량을 파트너의 혁신적인 아이디어와 연결해 지속가능한 미래를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com