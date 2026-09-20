구광모 "AI 중심은 결국 사람"…LG, 미래 인재 육성에 힘준다

AI 핵심 요약beta
- LG가 20일 AI 인재 육성 체계를 강화했다
- 에이머스 해커톤엔 청년 3393명이 지원했다
- 청소년·임직원 교육으로 지원 범위를 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG가 청소년부터 청년, 임직원까지 성장 단계별로 지원하는 인공지능(AI) 인재 육성 체계를 강화하고 있다. 해커톤과 청소년 캠프, 사내 대학원 등 교육 대상을 세분화해 미래 AI 인재를 조기에 발굴하고 실무 역량과 취업 경쟁력을 높인다는 구상이다. 이는 "기술은 결국 사람을 향해야 한다"고 강조해온 구광모 LG그룹 회장의 인재경영 철학과 맞닿아 있다.
LG는 지난 19일부터 1박 2일간 경기 이천 LG인화원에서 'LG 에이머스(Aimers) 해커톤'을 열었다고 20일 밝혔다. 지난 2022년 시작된 LG 에이머스에는 지금까지 청년 2만3000여명이 참여했다.
이번 9기에는 역대 가장 많은 3393명이 지원했다. 온라인 교육과 예선을 거쳐 96명이 34대 1의 경쟁률을 뚫고 결선에 올랐다. 참가자들은 경기 상황과 최근 흐름, 투수별 특성 등을 토대로 다음 투구의 제구 성공 확률을 예측하는 AI 모델을 개발했다.
LG는 결선 참가자 전원에게 총 1억원 규모의 지원금을 지급했다. 코드와 모델 성능, 발표를 종합해 선정한 상위 3개 팀에는 총 1000만원의 상금과 LG 입사 지원 시 서류전형 면제 혜택을 제공했다.
대회 이튿날에는 LG AI연구원과 LG전자, LG유플러스, LG CNS 등 계열사 4곳이 참여하는 채용박람회를 열었다. 참가자들은 계열사별 채용 상담과 일대일 취업 컨설팅, 모의 AI 면접 교육을 받았다.
청소년 교육도 확대한다. LG는 서울대와 함께 운영하는 'LG AI 청소년 캠프' 4기 참가자 100명을 다음달 22일까지 모집한다. 초등학교 6학년부터 중학교 2학년까지 지원할 수 있으며 참가비는 전액 무료다. 국내 교육 우수 참가자에게는 미국 실리콘밸리에서 2주간 교육받을 기회도 제공한다.
LG는 이 밖에 청소년을 위한 LG디스커버리랩, 임직원 대상 LG AI 아카데미와 LG AI대학원, 유네스코와 공동 운영하는 AI 윤리 온라인 공개강좌(MOOC) 등으로 교육 범위를 넓히고 있다.
구 회장은 앞서 "기술은 그 자체가 목적이 아니라 사람들의 미소를 설계하는 따뜻한 도구여야 하며, 이는 결국 사람을 향해야 한다"고 강조했다.
LG는 이 같은 사람 중심의 경영 철학을 바탕으로 미래세대가 AI를 활용해 산업과 사회의 문제를 해결할 수 있도록 교육 지원을 이어갈 방침이다.
nrd@newspim.com