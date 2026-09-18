전주시, 추석 연휴 '특별교통대책' 가동

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 18일 추석 특별교통대책을 추진했다
- 24~27일 상황실과 24시간 비상근무체제를 운영한다
- 공영주차장 42곳을 무료 개방하고 이지콜도 운행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공영주차장 42개소 3544면 무료 개방...한옥마을 등 7개소는 제외
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 추석 연휴 기간 귀성객과 관광객의 원활한 이동과 교통안전을 위해 비상 대응체계를 구축하고 공영주차장을 무료 개방하는 등 특별교통대책을 추진한다고 18일 밝혔다.
시는 오는 24~27일 시청과 완산·덕진구청에 교통대책 상황실을 운영하고 차량 이동 상황을 파악하는 한편 교통사고 등 비상상황 발생 시 신속하게 대응할 계획이다.
전주시 교통정보센터도 교통흐름관찰용 CCTV를 활용해 실시간 차량 이동 상황을 확인하고 정체 구간에 탄력적으로 신호를 운영하는 등 24시간 비상근무체제에 돌입한다.
방문객이 집중되는 한옥마을 공영주차장 주요 진입로에는 교통봉사대 등 하루 8명의 현장 안내 인력을 배치해 차량 흐름을 관리하고 안전사고 예방에 나선다.
교통약자를 위한 이동지원 서비스도 공백 없이 운영된다. 장애인 콜택시 '이지콜'은 연휴 기간 24시간 운행하며 대중교통 이용이 어려운 오지마을 주민들을 위한 마을버스 '바로온'도 25대를 정상 운행한다.
주차 편의를 위해 현재 유료로 운영되는 공영주차장 42개소, 3544면도 연휴 기간 무료 개방한다. 무료 개방 주차장 정보는 공유누리, 전주시설관리공단 누리집, 전주시 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.
다만 교통혼잡이 예상되는 한옥마을 공영주차장 제1·2·3주차장과 노상주차장, 오거리 공영주차장, 삼천2동 공영주차장, 덕진광장 공영주차장은 무료 개방 대상에서 제외된다.
백미영 전주시 대중교통국장은 "추석을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 시민 모두가 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 교통대책 추진에 만전을 기하겠다" 말했다.
lbs0964@newspim.com