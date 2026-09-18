경기도북부소방재난본부, 추석 연휴 응급상황 대비 비상대응 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 경기도북부소방재난본부가 18일 추석 연휴 비상대응을 강화했다.
- 23일 오후 6시부터 28일 오전 9시까지 긴급대응반을 운영한다.
- 119신고 급증에 대비해 의료상담 인력을 보강했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부소방재난본부는 추석 연휴를 맞아 귀성·귀경객 증가에 따른 각종 안전사고 및 응급환자 발생에 대비해 응급상황 관리와 비상대응 체계를 대폭 강화한다고 18일 밝혔다.
경기도 북부119종합상황실은 추석 연휴가 본격적으로 시작되는 23일 오후 6시부터 28일 오전 9시까지 재난 상황관리를 위한 비상 대비태세를 확립하고 상황관리 긴급대응반을 운영한다. 재난 초기 단계에서 선제적으로 대응하고 신속한 보고 체계를 유지하는 한편 연휴 기간 신고 폭주에 대비해 필요 시 즉각 긴급 대응이 가능하도록 근무조를 편성했다.
특히 연휴 기간 운영하는 병·의원과 약국 문의, 응급처치 지도 등 의료 관련 상담 수요가 폭증할 것으로 예상됨에 따라 구급상황관리센터에는 단기 보조 인력을 추가로 채용했다. 더불어 24시간 비상 상담 체계를 가동해 도민들이 응급상황 시 시의적절한 의료 정보를 제공받을 수 있도록 지원할 방침이다.
추석 연휴 기간 경기도 북부119종합상황실로 접수되는 119신고는 최근 3년간 일일 평균 1872건에 달했다. 이 가운데 응급의료 상담·지도 등 구급상황관리센터 상담은 일일 평균 484건으로 평소보다 59.7% 증가한 수치다. 이에 따라 추석 명절 기간 119신고와 응급의료 정보에 대한 도민 수요가 크게 증가한 것으로 분석됐다.
실제 지난해 추석 연휴에는 파주시에서 발생한 교통사고 당시 신고 접수 단계부터 선제적인 상황관리를 실시, 사고 상황을 토대로 환자 중증도를 신속히 판단했다. 이어 구급대 출동과 동시에 소방헬기(Heli-EMS)를 연계해 중증 환자를 신속히 병원으로 이송함으로써 골든타임을 확보하는 데 성공했다는 설명이다.
김문용 경기도북부소방재난본부장은 "이번 추석 연휴에도 선제적이고 빈틈없는 상황관리로 신속한 대응 체계를 구축해 대형 재난 발생에 대비하고 도민의 생명과 재산 보호에 총력을 다할 계획"이라고 말했다.
asj7376@newspim.com