'포스코 추가 부분파업 예고' 속 포항시, 지역경제 안정 지원 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 포항시가 15일 창업도시·AI기반 확충 방안을 밝혔다.
- 포스코 추가 파업 대응과 철강산업 모니터링을 강화했다.
- 추석 앞 물가 안정과 전통시장 지원책도 내놨다.
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포스코 노사동향 면밀 점검...추석 민생경제 활성화 만전
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 포스코의 추가 부분파업이 예고된 가운데 경북 포항시가 창업도시 조성, AI 데이터 센터 기반 확충에 초점을 둔 미래산업 육성 방안을 밝혔다. 또 추석명절을 앞두고 민생경제 안정 지원책을 설명했다.
포항시 일자리경제국은 15일 브리핑룸에서 주요 현안 설명을 통해 미래 성장 동력 확보를 위해 창업도시 조성과 AI 데이터 센터 기반 확충에 속도를 내는 한편, 포스코 부분 파업 등 철강산업 현안에 대응하고 추석을 앞둔 물가 안정과 전통시장 활성화 등 민생 경제 지원에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다.
포항시는 우수한 연구개발 인프라와 기술창업 역량을 바탕으로 정부의 창업도시 관련 공모와 정책사업에 적극 대응하고 있다. 포스텍과 연구 기관, 체인지업그라운드 중심의 기술 창업 기반 확충에 주력해 글로벌 창업 생태계 평가 기관인 '스타트업블링크 평가'에서 경북권 도시 중 유일하게 글로벌 순위에 이름을 올렸다.
포항시는 앞으로 기술 창업 기업의 성장과 투자 유치, 지역 정착으로 이어지는 선순환 구조를 강화하고 정부 정책과 연계해 포항을 비수도권 대표 딥테크 창업도시로 육성할 방침이다.
포항시는 또 대규모 AI데이터센터 투자에 대비한 전력·용수 등 산업기반시설 확충에도 속도를 낸다는 계획이다.
현재 광명일반산업단지와 포항융합기술산업지구, 블루밸리국가산업단지 등을 중심으로 AI데이터센터 투자가 추진·검토되고 있다. 사업이 확대될 경우 최대 약 2.14GW 규모의 전력 수요가 예상된다.
이에 포항시는 변전소 신·증설과 기업 전용 전력공급 방안을 관계기관과 협의하는 한편 AI데이터센터와 이차전지, 수소환원제철 등 미래산업에 필요한 용수 확보에 적극 나선다는 계획이다. 단기적으로는 기존 수원의 활용도를 높이고 중장기적으로는 광역 용수체계 보강과 해수담수화, 산업용수 재이용 등 다양한 공급 방안을 검토할 계획이다.
또 '인공지능 데이터 센터 산업 진흥에 관한 특별법' 시행에 맞춰 블루밸리국가산단과 광명일반산단, 포항융합기술산업지구 일원을 중심으로 AI 데이터 센터 특구 지정을 추진해 전력·용수·통신 등 기반시설과 인허가 지원을 체계적으로 연계해 나갈 방침이다.
철강산업과 민생경제 안정에도 대응한다.
포스코 노조는 지난 9일부터 10일까지 포항과 광양 일부 공정을 대상으로 1차 부분 파업을 진행했다. 현재까지 생산과 출하에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 상황이다. 오는 16일부터 추가 부분 파업이 예고됐다.
포항시는 대응체계를 유지하며 노사 동향과 생산·출하 상황을 지속적으로 모니터링하고, 협력 업체와 고용·물류·지역상권 등 지역 경제 영향을 살펴 필요한 경우 기존 기업 지원제도와 연계한 지원방안도 검토할 방침이다.
추석을 앞두고는 물가안정과 소비활성화, 전통시장·골목상권 지원 등 민생경제 대응도 강화한다. 포항사랑상품권을 활용해 지역 내 소비를 확대하고, 포항사랑카드 자동 충전·무혜택 충전·문자 안내 서비스와 착한 가격 업소 추가 혜택 등을 통해 시민 편의와 지역 소비활성화에 총력을 쏟는다는 방침이다.
김신 일자리경제국장은 "철강 등 주력 산업의 경쟁력을 지키면서 AI데이터센터와 창업 등 새로운 성장 동력을 빠르게 확보해야 할 중요한 시기"라며 "미래산업과 창업기반은 더욱 키우고 지역경제와 민생은 든든히 지켜 시민과 기업이 체감할 수 있는 경제정책을 추진하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com