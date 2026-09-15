서울시, 경제실장 김현우·야간경제총괄특보 이지현 임명…"경제활력 투톱"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일 김현우 경제실장과 이지현 야간특보를 임명했다
- 김현우는 서울경제진흥원서 서울콘·청년지원 성과를 냈다
- 이지현은 서울브랜드·야간경제 전략과 시민정책 확산을 맡았다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 15일 자로 서울의 경제·산업정책을 총괄하는 경제실장에 김현우 전(前) 서울경제진흥원 대표이사, 서울 야간경제 활성화 정책을 보좌할 야간경제총괄특보에 이지현 전 기획총괄특보를 임명했다.
경제실장은 ▲고부가가치 산업육성 ▲인공지능(AI) 대전환시대 맞춤인재양성 ▲민생경제활력회복 등 서울의 미래 성장동력 확보를 총괄하는 자리로, 관련 분야의 풍부한 경험과 혁신 역량이 필요한 자리다.
야간경제총괄특보는 ▲야간경제 활성화를 위한 비전 발굴·전략 수립 ▲4대 야간 랜드마크 육성 ▲서울의 밤 브랜드 구축 등 서울형 야간경제 를 총괄하는 시장 직속 보좌기관으로, 서울시정에 대한 이해도와 기획 분야의 전문성이 요구된다.
김현우 경제실장은 서울산업진흥원 대표이사 취임 후 조직을 경제진흥원으로 개편하고 글로벌 인플루언서 축제 '서울콘'을 성공적으로 선보여 서울의 콘텐츠와 라이프스타일을 전 세계에 알리는 새로운 도시 마케팅 모델을 구축했다.
또 청년취업사관학교를 확대하고 유망기업 성장부터 판로개척, 해외진출까지 체계적으로 지원해 서울의 창업·산업 생태계 경쟁력을 높이는 데 앞장서 왔다.
이지현 야간경제총괄특보는 서울시 비전전략특보, 기획총괄특보 등을 역임하며 '서울마이소울', '해치 캐릭터', '서울라면' 등 서울의 매력을 새로운 콘텐츠로 개발해 서울 브랜드 인지도와 친밀도를 높이는 데 주도적인 역할을 해왔다.
이와 함께 지하철역 러너스테이션 등 도심 공간 혁신과 서울런·손목닥터9988 등 주요 시정정책을 시민 체감형으로 자리매김하는 데 기여했다는 평가다.
서울시 관계자는 "경제실장은 경제·산업·일자리 등 서울의 경제정책과 실행을 총괄하고, 야간경제총괄특보는 서울의 밤을 새로운 경제 영역으로 확장하는 '투톱' 체제를 이루게 된다"며 "두 사람의 전문성과 경험을 바탕으로 긴밀히 협력해 서울의 시간과 공간에 경제적 가치와 활력을 더할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
kh99@newspim.com