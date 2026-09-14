서울시, 야간 명소 '달빛야장' 상권 6곳 선정…골목경제 활성화 목표

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 달빛야장 대상지 6곳을 선정했다.
- 서울시는 2028년까지 달빛야장을 25곳으로 늘리기로 했다.
- 상권당 최대 20억 원 지원해 야간경제를 키우기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전·청결 기본 원칙, 주민·상인 상생 협력 구축
오세훈 "지역마다 특색 있는 야장 키워 명소화"
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 곳곳에 야간 명소가 조성된다. 서울시는 14일 오후 서울시청 8층 다목적홀에서 '2026년 서울 달빛야장 조성사업 최종 시민참여평가'를 열고 시민이 안전하게 즐길 수 있는 '서울 달빛야장' 대상지를 선정했다.
'서울 달빛야장'은 민선 9기 핵심 전략인 '야간경제 활성화'를 골목상권에서 구현하는 사업이다. 낮에 집중된 상권의 운영시간을 밤까지 넓혀 시민과 관광객의 체류·소비를 늘리고, 이를 지역 소상공인의 매출과 골목경제 활성화로 연결하는 것이 목표다.
최종평가는 전문가 5명과 시민평가단 50명이 참여했다. 후보 상권들은 각각의 매력을 살린 달빛야장 조성계획을 발표하고, 평가단은 발표 자료에 대한 질의응답을 거쳐 달빛 야장으로서의 적합성을 평가하는 식으로 진행됐다.
이날 발표된 상권은 먹거리와 문화·관광 자원, 편리한 교통 접근성을 갖춘 총 10곳이다. 각각의 주요 특징을 살펴보면, 강남구 세로수길은 젊은 감각의 음식점이 밀집해 청년층과 외국인 관광객이 많이 찾는다. 강북구 수유역 상권은 야간 방문이 활발한 역세권 상권으로 동북권의 젊은 문화형 야간거점으로 육성하기 적합하다.
관악구 사당오락달빛야장 상권은 사당역 인근에 위치해 접근성이 좋으며, 광진구 건대맛의거리는 대학가를 중심으로 하는 젊은 음식 상권이다. 구로구 국제음식문화거리는 신도림역 인근에 있으며, 다양한 음식과 문화 행사를 즐길 수 있다.
도봉구 창동역 상점가는 공연 관람객을 유도할 수 있는 상권으로 성장 가능성이 높고, 동작구 사당1동먹자골목은 저녁 외식 수요를 끌어들이는 상권이다. 종로구 송해길은 고 송해의 인연과 함께 다양한 문화 자원과 골목 먹거리를 즐길 수 있다.
중구 신중앙시장은 전통시장의 정취와 젊은 감각이 어우러진 상권이다. 중랑구 상봉먹자골목은 저녁 시간에도 활기를 띠는 대표 먹거리 상권으로, 주민과 상인의 상생협력을 바탕으로 야장을 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 갖추고 있다.
이 가운데 최종 선정된 상권은 ▲강남구 세로수길 ▲관악구 사당오락달빛야장 ▲광진구 건대맛의거리 ▲도봉구 창동역 상점가 ▲동작구 사당1동먹자골목 ▲중랑구 상봉먹자골목으로 총 6곳이다.
서울시는 당초 5개 상권을 선정할 계획이었으나 서류·현장평가 과정에서 사업계획의 완성도와 성장 가능성이 높은 상권이 확인돼 평가위원들이 우수 상권의 추가 선정을 제안했다. 이에 따라 1곳이 추가된 총 6곳이 최종 선정됐다.
서울시는 올해 선정한 시범상권을 시작으로 '서울 달빛야장'을 2028년까지 총 25개소로 확대한다. 선정 상권에는 지역의 노포·골목 맛집과 인근 문화·관광자원을 연계한 야간 콘텐츠를 마련하고, 상권별 특색을 살린 야외 먹거리 공간과 야간경관을 조성해 저녁에도 찾아가고 싶은 서울의 대표 야간명소로 육성할 계획이다.
이번 공모에는 15개 자치구에서 19개 상권이 참여했으며, 서울시는 1차 서류평가를 통해 10개 후보 상권을 선정한 뒤 전문가와 시민이 참여한 최종 평가를 통해 대상지를 결정했다. 서류평가에서는 접근성, 이용 편의시설, 상인 조직 참여도, 사업계획의 타당성, 상권 관리대책 등이 검토됐다.
서울시는 선정된 달빛야장이 시민과 관광객이 찾는 서울의 대표 야간명소로 자리 잡도록 2028년까지 상권당 최대 20억 원을 지원하며, 상권별 특성에 맞춘 안전·편의시설 개선에 나설 예정이다. 또 방문 인증 행사와서울사랑상품권 발행을 통해 지역 소상공인의 매출 증대를 도모한다.
야간 상권의 활성화가 주민의 생활 불편으로 이어지지 않도록 안전·청결을 운영의 기본 원칙으로 삼는다. 이를 위해 상인과 주민이 협력해 소음·악취 등의 문제를 관리할 수 있는 체계를 구축할 예정이다.
서울시는 안전하고 체계적인 야장 운영을 위해 제도적 기반을 마련하고 있으며, 옥외영업에 관한 가이드라인을 행정예고했다. '식품접객업 옥외영업 조례' 역시 행정예고 중에 있으며 오는 21일 배포할 계획이다.
오세훈 시장은 "달빛야장은 가족·지인과 즐길 수 있는 야간문화를 제공하고, 관광객의 소비가 일부 도심과 핫플에 머무르지 않고 골목상권 곳곳까지 이어지도록 하는 사업"이라며 "서울 경제에 피가 돌듯이 돈이 흐르고, 시민의 나이트 라이프와 골목경제가 함께 꽃피우도록 달빛야장을 서울 전역으로 확대하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com