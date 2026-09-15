삼양식품, 명동사옥서 첫 창립기념일...김정수 회장 임직원과 소통

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 14일 명동사옥서 창립 65주년 행사를 했다
- 김정수 회장과 임직원이 음식을 나누며 소통했다
- 주요 사업장엔 푸드트럭을 돌려 전 구성원이 기념했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼양식품은 14일 서울 명동사옥에서 김정수 회장을 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 창립 65주년 기념행사를 진행했다고 15일 밝혔다. 올해는 명동사옥에서 맞는 첫 창립기념일로, 임직원들이 한자리에 모여 소통할 수 있도록 행사를 기획했다.
김정수 회장은 이날 편안한 분위기 속에서 임직원들과 함께 음식을 즐기고 이야기를 나누며 소통하는 시간을 가졌다. 행사장인 명동사옥 옥상은 삼양식품 대표 캐릭터 '페포(PEPPO)'를 활용한 포토존과 메시지월로 꾸며졌으며, DJ 공연과 럭키드로우 등 프로그램도 함께 진행됐다.
삼양식품은 명동사옥 외에도 원주·밀양·익산공장과 서울 월곡사옥 등 주요 사업장에 간식 푸드트럭을 운영해 근무지와 관계없이 모든 구성원이 창립 65주년을 함께 기념할 수 있도록 했다.
삼양식품 관계자는 "창립 65주년을 맞아 지금의 삼양을 함께 만들어온 임직원들에게 감사의 마음을 전하고, 모두가 편하게 어울리며 축하할 수 있는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 구성원들과 적극적으로 소통하며 새로운 도전과 성장을 만들어 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com