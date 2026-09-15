중량 늘리고 가격은 동결…세븐일레븐, 겨울 간식 판매 돌입

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐이 15일 군고구마와 어묵 판매를 시작했다.
- 국산 신품종 도입과 중량 확대에도 가격은 동결했다.
- 어묵 6종과 방한용품도 순차적으로 선보일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐은 겨울철 대표 간식인 군고구마와 어묵 판매에 돌입했다고 15일 밝혔다.
국산 신품종을 도입하고 군고구마 중량을 늘리면서도 가격은 동결해 동절기 먹거리 수요를 공략한다.
세븐일레븐에 따르면 지난해 10월부터 올해 3월까지 군고구마 매출은 전년 동기보다 15% 증가했다. 같은 기간 어묵 매출도 7% 늘었다. 건강과 즐거움을 함께 추구하는 '헬시플레저'와 옛 먹거리를 새롭게 소비하는 '할매니얼' 트렌드가 맞물린 결과로 풀이된다.
세븐일레븐은 올해 군고구마 품종을 수확·숙성 시기에 따라 달리 운영한다. 오는 11월까지는 호박고구마 계열의 국산 신품종 '호풍미'를 판매한다. 호풍미는 병해충 저항성이 높고 수확 직후에도 촉촉하고 부드러운 식감을 유지하는 것이 특징이다. 12월부터는 수확 후 약 3개월간 숙성해 당도를 높인 '베니하루카' 품종으로 전환한다.
상품 경쟁력도 강화했다. 군고구마 한 개당 최소 중량을 종전보다 30g 늘렸지만 판매가격은 2200원으로 동결했다. 품질 추적 관리를 통해 점포별 상품 편차도 줄일 계획이다.
어묵은 6종을 판매한다. 신제품 '야채봉꼬치'는 어육 함량을 늘리고 당근·청피망·양파·감자를 넣어 식감과 감칠맛을 강화했다. 가격은 1400원이다. 세븐일레븐은 다음달 2일부터 핫팩을 판매하고, 같은 달 중순부터 기모 타이즈와 방한마스크, 장갑 등 방한용품도 순차적으로 선보인다.
nrd@newspim.com