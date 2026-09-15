현대면세점, 추석 맞이 특가 상품 최대 49% 할인

AI 핵심 요약beta
- 현대면세점이 15일 추석·가을 맞아 '현데이' 프로모션을 시작했다.
- 다음달 11일까지 온·오프라인서 특가 할인과 구매 혜택을 제공한다.
- 온라인몰·무역센터점·인천공항점서 포인트, 마일리지, 사은품을 준다.
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구매액별 포인트·마일리지 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대면세점은 추석 연휴와 가을 여행 시즌을 맞아 특가 상품 할인과 구매 금액별 혜택을 제공하는 '현데이' 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.
행사는 다음달 11일까지 온·오프라인에서 진행한다. 온라인몰에서는 50여 개 브랜드의 특가 상품을 최초 판매가 대비 최대 49% 할인하는 '릴레이 세일'을 연다.
온라인몰 현데이 이벤트 페이지에서는 매일 낮 12시와 오후 7시 선착순 105명씩 총 210명에게 허니(H.oney) 포인트를 최대 5만원 제공한다. 해당 포인트는 온라인몰에서 10만원 이상 구매할 때 현금처럼 쓸 수 있다.
무역센터점에서는 내국인 고객에게 구매 금액대별로 허니 포인트를 적립해준다. 제휴 카드사 이용 고객에게는 선불카드 페이백을 더해 최대 188만원의 혜택을 제공한다.
행사 기간 100달러 이상 구매하면 5달러당 기본 1마일에 최대 2마일의 대한항공 스카이패스 마일리지를 추가로 적립해준다. 마일리지 적립 행사 참여 고객을 대상으로 괌 일반석 항공권 2매를 증정하는 경품 행사도 진행한다.
인천공항점은 오는 30일까지 제2터미널 238번 게이트 인근에서 랑콤·딥디크·겔랑 등 3개 뷰티 브랜드 팝업스토어를 운영한다. 뷰티·패션 등 20여 개 브랜드 구매 고객에게는 사은품을 증정한다.
kji01@newspim.com