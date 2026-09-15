삼성자산운용, 'KODEX 미국AI메모리TOP2플러스' ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 15일 AI메모리 ETF를 신규 상장했다
- KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 데이터 저장 기업에 투자한다
- 마이크론·샌디스크와 씨게이트·웨스턴디지털에 분산 투자한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 15일 데이터 저장 장치 기업에 투자하는 'KODEX 미국AI메모리TOP2플러스' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 마이크론과 샌디스크에 약 50% 수준으로 투자하고, 씨게이트와 웨스턴디지털에 약 30% 수준으로 압축 투자한다. 해당 기업들은 SSD(Solid State Drive)와 HDD(Hard Disk Drive)를 제조하는 미국 대표 기업으로 글로벌 AI 메모리와 스토리지 시장의 선두 기업이다.
그동안 AI(인공지능) 산업은 GPU(그래픽처리장치)와 ASIC(주문형반도체) 등 연산 분야가 주목을 받아왔으나, AI 에이전트 시대가 도래하면서 AI 연산의 결과물인 데이터 메모리로 관심이 이동하고 있다.
연산용 반도체, 네트워크 등 연산과 관련된 자원은 재사용이 가능한 반면, AI로 생성된 데이터는 누적되어 저장되기 때문에 관련 설비 수요가 꾸준히 증가하는 특성이 있다.
이렇게 생성된 대부분의 AI 데이터는 NAND 메모리로 구성된 SSD와 자기디스크로 만들어진 HDD에 저장된다. SSD는 AI 연산에서 자주 불러오고 빠르게 저장해야 할 데이터를 처리하는 '속도'를 담당한다. 대용량 저장장치인 HDD는 질적·양적으로 늘어나는 데이터를 안정적으로 저장하고, SSD와 조합하여 AI 연산의 바탕이 되는 '용량'을 담당한다.
KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 핵심 메모리 기업인 SSD 대표기업 마이크론과 샌디스크에 집중하면서, 전 세계 HDD의 80% 이상을 과점하고 있는 씨게이트와 웨스턴디지털에도 분산 투자한다.
동시에 구조적으로 늘어나는 데이터 스토리지 성장에 수혜를 받는 컨트롤러&IP 기업, 스토리지 플랫폼 기업, 데이터 스토리지 서버 제조 기업에도 투자한다.
한동훈 삼성자산운용 매니저는 "KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 누적적으로 수요가 증가하는 AI 메모리 스토리지 핵심기업에 집중하는 동시에 밸류체인에도 함께 투자할 수 있는 ETF"라고 말했다.
rkgml925@newspim.com